Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na Başkanlık Etti

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na Başkanlık Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP Genel Merkezi’nde Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı. Parti Lideri Özgür Özel'in başkanlık ettiği toplantıda, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Yankı Bağcıoğlu, Burhanettin Bulut, Milletvekilleri Namık Tan, Oğuz Kaan Salıcı, Mehmet Güzelmansur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Rıza Türmen yer aldı.

Anka Haber Ajansı

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