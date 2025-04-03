Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Yaşar’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Fethi Yaşar’a Taziye Ziyaretinde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oğlu Bülent Yaşar’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel,oğlu Bülent Yaşar’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde oğlu Bülent Yaşar’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye ziyaretine CHP Grup Başkanvekili Murt Emir, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Deniz Yücel: "Akp'nin Bu Milleti Hukuksuz Bırakmasına Da Sanatsız Bırakmasına Da İzin Vermeyeceğiz"
Deniz Yücel: "Akp'nin Bu Milleti Hukuksuz Bırakmasına Da Sanatsız Bırakmasına Da İzin Vermeyeceğiz"
Özgür Özel: “Yalancı Tanık Yaratarak Boş Dosyayı Doldurmaya Çalışıyorsunuz. Asla Ve Asla Başaramayacaksınız”
Özgür Özel: “Yalancı Tanık Yaratarak Boş Dosyayı Doldurmaya Çalışıyorsunuz. Asla Ve Asla Başaramayacaksınız”
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Kurulan İmza Standına Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Trabzon'da Ekrem İmamoğlu İçin Kurulan İmza Standına Bıçaklı Saldırıda 1 Kişi Yaralandı
Şavşat Meydanı'ndan "Adalet Ve Direniş" Sesleri Yükseldi: "Sizin Yasaklarınız Bize Vız Gelir"
Şavşat Meydanı'ndan "Adalet Ve Direniş" Sesleri Yükseldi: "Sizin Yasaklarınız Bize Vız Gelir"
İyi Partili Çömez'den Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne Ziyaret...
İyi Partili Çömez'den Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne Ziyaret...
Özgür Özel: "Maalesef Bu Süreçte Muhatabım Bir Cumhurbaşkanı Değil, Bir Cunta Başkanıdır"
Özgür Özel: "Maalesef Bu Süreçte Muhatabım Bir Cumhurbaşkanı Değil, Bir Cunta Başkanıdır"
Bahçeli: "Boykot Maskesiyle Operasyona Kalkışmanın Tarifi Demokratik Hak Ve Kazanımlarla Bağdaşmaz"
Bahçeli: "Boykot Maskesiyle Operasyona Kalkışmanın Tarifi Demokratik Hak Ve Kazanımlarla Bağdaşmaz"