Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gezeravcı’nın Babasıyla Görüştü

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gezeravcı’nın Babasıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın babası Ali Baba Gezeravcı'yı arayarak, Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu, bütün Türkiye’nin yüreği ağzında Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın babası Ali Baba Gezeravcı'yı arayarak, Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu, bütün Türkiye’nin yüreği ağzında Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı’nın babası Ali Baba Gezeravcı ile telefonla görüştü. Özel, Alper Gezeravcı’nın bütün Türkiye’nin gururu olduğunu, bütün Türkiye’nin yüreği ağzında Gezeravcı’nın uzay yolculuğunu takip ettiğini belirtti.

Anka Haber Ajansı

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