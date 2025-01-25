Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Soruşturması İle İlgili Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma süreçlerini takip etmek ve ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunmak için menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.