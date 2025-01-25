Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Soruşturması İle İlgili Heyet Görevlendirdi

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Soruşturması İle İlgili Heyet Görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma süreçlerini takip etmek ve ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunmak için menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturma süreçlerini takip etmek ve ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunmak için menajer Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasıyla başlatılan Gezi soruşturması ile ilgili heyet görevlendirdi.

Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyette; Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yer alıyor.

Heyet, soruştuma sürecini takip edecek, ifadeye çağrılan sanatçılara hukuki destek vererek yanlarında bulunacak.

Anka Haber Ajansı

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