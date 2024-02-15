Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Gözaltına Alınan Sedat Cezayirlioğlu’nun Avukatı Özdemir İle Görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüşerek Cezayirlioğlu’nun durumu hakkında bilgi aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan İliç’teki maden faciasına ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan çevre aktivisti Sedat Cezayirlioğlu’nun avukatı Ekrem Sefa Özdemir ile telefonla görüşerek Cezayirlioğlu’nun durumu hakkında bilgi aldı.
Cezayirlioğlu’nun avukatlarına dosyanın gösterilmemesini eleştiren Özel, Sedat Cezayirlioğlu’nun yürek acısıyla söylediği sözlerin Dezenformasyon Yasası kapsamına alınarak cezalandırılmak istenmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Özel, İliç’teki mücadelenin yanında olduklarını iletti.
Anka Haber Ajansı