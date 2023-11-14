Chp Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısına Başkanlık Etti

Chp Genel Başkanı Özgür Özel İl Başkanları Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

CHP’nin 81 il başkanı bugün Ankara’ya gelerek TBMM’de milletvekillriyle grup toplantısında bir araya geldi. Tanışma amacıyla yapılan toplantıya Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Özel, açılışını yaptıktan sonra toplantıdan ayrılırken, toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Genel Başkan Özel, öğleden sonra 81 il başkanı ile CHP Genel Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Özel'e toplantıda; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, MYK üyeleri Ensar Aytekin, Yalçın Görgöz, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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