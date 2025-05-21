Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Cemre Öğren’in Cenaze Törenine Katıldı

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da Cemre Öğren’in Cenaze Törenine Katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren’in oğlu Cemre Öğren’in cenaze törenine katıldı.

(MANİSA) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Emine Dilek Öğren’in oğlu Cemre Öğren’in cenaze törenine katıldı.

Cemre Öğren için Hatuniye Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Özgür Özel’in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekilleri, CHP’li belediye başkanları, CHP Manisa il ve ilçe yöneticileri, partililer, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cemre Öğren’in cenazesi Kırtık Mezarlığı’na defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özel, cenaze töreninde tabuta omuz verdi, Emine Dilek Öğren ve eşi Ergün Öğren’e taziyede bulundu.

Anka Haber Ajansı

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