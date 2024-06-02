Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Miting Öncesinde Rize’de Çay Üreticilerini Ziyaret Etti

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Miting Öncesinde Rize’de Çay Üreticilerini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de "çay mitingi" öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle bir araya geldi. Özel, aile üyeleriyle sohbet etti, çay topladı.

(RİZE) -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de "çay mitingi" öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle bir araya geldi. Özel, aile üyeleriyle sohbet etti, çay topladı.

CHP, çay üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bugün ‘Çay Mitingi’ düzenliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting öncesinde bir çay bahçesini ziyaret ederek üretici aileyle sohbet etti.

Bahçede çay toplayan Özel, üreticilerle fotoğraf çektirdi.

Anka Haber Ajansı

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