Chp Genel Başkanı Özgür Özel Romanya’da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk yurt dışı seyahatini Romanya’nın başkenti Bükreş’e yaptı. Bükreş’te Avrupalı sosyal demokrat partilerin çatı partisi Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) Liderler Zirvesi’ne katılan Özel, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, beraberinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Şule Erten Bucak ile PES Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş’e gitti. Romanya’da yaşayan Türkler tarafından karşılanan Özel, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nde, PES Genel Sekreteri Giacomo Fillibeck tarafından, “Bugün aramızda Türkiye’den katılan partnerimiz CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel de bulunuyor. Geçtiğimiz hafta sonu yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın da aralarında olduğu büyükşehirlerde çok önemli bir zafer elde ettiler” ifadeleriyle anons edildi.

Aile fotoğrafının çekimlerine ve ardından konuk liderler onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılan Özel, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İrlanda İşçi Partisi Başkanı Ivana Bacik, PES Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe Garcia Perez, PES’in Avrupa Parlamentosu Başkan Adayı Nicolas Schmidt’in arasında bulunduğu çok sayıda isim ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı