Chp Genel Başkanı Özgür Özel: Şehit Olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan Rahmet Diliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı diledi.

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'nın ailesine başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı ve Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Ufuk Akıncı’nın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Kaplan Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Üstçavuşumuz Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Anka Haber Ajansı