Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş’in Annesi Saniye Ateş İle Görüştü

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş’in Annesi Saniye Ateş İle Görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aralık 2022'de öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile birlikte Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşi ile ailenin avukatı Şeyda Şahin de yer aldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü
Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü
Devlet Bahçeli'den, Ahmet Davutoğlu'na Berat Kandili Telefonu
Devlet Bahçeli'den, Ahmet Davutoğlu'na Berat Kandili Telefonu
Gökhan Zeybek: “Bu İktidar Bir Tek Cumhuriyet Altınını Almaya Yetmeyen Asgari Ücrete Milleti Mahkum Etmiştir”
Gökhan Zeybek: “Bu İktidar Bir Tek Cumhuriyet Altınını Almaya Yetmeyen Asgari Ücrete Milleti Mahkum Etmiştir”
Devlet Bahçeli: "Gazze Toprağı Emlak Değildir, İmara Açılacak Arsa Değildir"
Devlet Bahçeli: "Gazze Toprağı Emlak Değildir, İmara Açılacak Arsa Değildir"
Chp Ekonomi Heyeti Tekirdağ'da... Yalçın Karatepe: Vatandaşın Önüne Seçim Sandığı Konulmasının Zamanı Geldi
Chp Ekonomi Heyeti Tekirdağ'da... Yalçın Karatepe: Vatandaşın Önüne Seçim Sandığı Konulmasının Zamanı Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adı İslamabad'da Bir Yola Verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adı İslamabad'da Bir Yola Verilecek
Özgür Özel, Deva Partisi'ni Ziyaret Etti... Özel: "İki Adaylı Formül Gibi Bir Senaryomuz Yok"
Özgür Özel, Deva Partisi'ni Ziyaret Etti... Özel: "İki Adaylı Formül Gibi Bir Senaryomuz Yok"