Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Mevlid Programına Katıldı

HABER: FATİH ÖZKILINÇ GÖRÜNTÜ: KERİM UĞUR

(SOMA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 10’uncu yılında Soma’da düzenlenen mevlid programına katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden biri olarak bilinen, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinde tam 10 yıl geçti. Maden şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’ya geldi.

İlçede ilk olarak Soma Belediyesi’ni ziyaret eden Özel, belediyeden ayrıldıktan sonra yürüyerek Emir Hıdır Bey Camii’ne geldi. Özel, burada Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif programına katılarak maden şehitleri için dua etti.

Anka Haber Ajansı