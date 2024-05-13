Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Mevlid Programına Katıldı

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da Mevlid Programına Katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 10’uncu yılında Soma’da düzenlenen mevlid programına katıldı.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ GÖRÜNTÜ: KERİM UĞUR

(SOMA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasının 10’uncu yılında Soma’da düzenlenen mevlid programına katıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden felaketlerinden biri olarak bilinen, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ.'ye ait maden ocağında yaşanan 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği 162 işçinin yaralandığı facianın üzerinde tam 10 yıl geçti. Maden şehitlerini anma etkinliklerine katılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma’ya geldi.

İlçede ilk olarak Soma Belediyesi’ni ziyaret eden Özel, belediyeden ayrıldıktan sonra yürüyerek Emir Hıdır Bey Camii’ne geldi. Özel, burada Hatim Duası ve Mevlid-i Şerif programına katılarak maden şehitleri için dua etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İbb Meclisi'nde Akp’nin Yaptığı Tahsislerin İptali Gündeme Alındı
İbb Meclisi'nde Akp’nin Yaptığı Tahsislerin İptali Gündeme Alındı
İbb Meclisi’nde 'Deniz Gezmiş' Tartışması
İbb Meclisi’nde 'Deniz Gezmiş' Tartışması
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Siz Tasarruf Konusunda Samimi Misiniz?"
Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Siz Tasarruf Konusunda Samimi Misiniz?"
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşmek Üzere Ankara'ya Geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşmek Üzere Ankara'ya Geldi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İçin 5 Aday Belirlendi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İçin 5 Aday Belirlendi
Özgür Özel Soma’da… “Soma’ya Adalet Gelmeden Özgür Özel Hayata Gözlerini Yumamaz, Gözü Açık Gider”
Özgür Özel Soma’da… “Soma’ya Adalet Gelmeden Özgür Özel Hayata Gözlerini Yumamaz, Gözü Açık Gider”
Sezgin Tanrıkulu'ndan 13 Mayıs'ın "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi
Sezgin Tanrıkulu'ndan 13 Mayıs'ın "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi