Chp Genel Başkanı Özgür Özel, " Tüzük Değiştiğinde Kadın Kollarının Güçlendirilmesini İstiyoruz"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde Kadın Kolları Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Kadın kolları üyelerine seslenen CHP Özgür Özel, "Siz kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin, ben de size destek olmaya devam edeceğim" dedi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde Kadın Kolları Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı. Kadın kolları üyelerine seslenen CHP Genel başkanı Özgür Özel "Siz kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin, ben de size destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Kadın kollarının ortadan kaldırılması fikirlerinin kendisine kadar sirayet ettiğini belirten Özel, "Kadın kollarında görev yapanların başarılarının ödüllendirilmesinin tüzüğe girmesini istiyoruz" diyerek tartışmalara kapıyı kapattı. Özel, şöyle konuştu:

"(Kadın kolları gerekli mi, değil mi) diye lüzumsuz tartışmalar oluyor. Hatta bu vehim bazen genel başkana kadar geliyor, bazen bana soruyor. "böyle diyenler var ne düşünüyorsunuz?' Ben de böyle bir şeyin sadece ve sadece kadınların CHP'deki mücadelesini gerileteceğini, bu söylenenlere kimsenin inanmamasını, tüzük değişikliğinde kadın kollarının ortadan kalkmasının değil, aksine güçlendirilmesinin, kurumsallaşmasının, kadın kollarında görev yapanların başarılarının ödüllendirilmesinin tüzüğe girmesini istiyoruz. Ben kadın kollarını efendim işte partinin zor işlerini yapan kimsenin yapmadığı işleri yapan kadın oldukları için birtakım görevlere layık görülen değil aksine güçlü yanlarından dolayı bu görevlere layık görülenler olarak görüyorum. Çünkü kadının güçlü yönü hem zekasının hem duygusal zekasının çok yüksek olması, ikna kabiliyeti ve kimsenin ikna edemediklerini ikna edebilme yetkinliği hem CHP'nin kollarını bu konuda oldukça başarılı buluyorum. Ama her geçen gün kendimizi geliştirmemiz lazım."

"Kadın kolları üye kampanyası yapacağız"

Özel, gençlik kollarında yapılan üye çalışmasının benzerinin kadın kollarında da yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadın üyesi artış yaşanıyor. Gençlik kolları bir kampanya sürdürüyor şimdi. Orada şimdi büyük bir farkla genç üye sayısı çok hızlı artıyor. Önümüzdeki günlerde sizlerin belirleyebileceği bir zamanda bu sefer kadın kollarına biz start vereceğiz. Özel bir kampanya yapacağız. Zaten yapıyorsunuz ama böyle gençlik kol yaptığımız gibi özel bir kampanya yapacağız. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada yeri gelen üyelerle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nden farklı olarak sakın şöyle bir hissiyat yaratmayalım üyede. "Ben üye olursam çocuğumu işe alırlar' veya "ben üye olursam sosyal yardım alırım' bu hissiyat doğru bir hissiyat değil. Bu ayrımcılığa işaret eden bir hissiyat. Biz üye olan olmayan herkese sahip çıkacağız. Ama bizimle birlikte siyaset yapacak arkadaşlarımızı, kadınlarımızı, kadınları mutlaka ekibe dahil edeceğiz. Ama AK Parti gibi kesinlikle ‘gel üye ol ancak öyle iş bulursun’ öyle değil. Biz kimsenin işine ve aşına parti üyeliği üzerinden yaklaşmıyoruz.'

"Size destek olmaya devam edeceğim"

Kadın kollarına destek vereceğini ifade eden Özgür Özel, sözlerini, "Zaten şöyle bir avantajımız var. Ben partinin 81 ilde 973 ilçede halen daha geçmişte de öyleydi şimdi de en çok gezen ve en çok ilçeye giden üyesi benim. Herhalde benden sonra da kadın kolları genel başkanınız olabilir. O hızlı bir şekilde dolaşmaya devam edeceğim. Sizlerin misafiri olacağız elimizden geleni yapacağız. Siz kadın kollarına ve kadının Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki örgütlenmesine ve emeğine sahip çıkmaya devam edin. Ben de size destek olmaya devam edeceğim" diye tamamladı.

Anka Haber Ajansı