Chp Genel Başkanı Özgür Özel Ve Eşi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Evinde Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i evinin kapısında karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu, el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i evinin kapısında karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu, el sıkışarak basın mensuplarına görüntü verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ilk ziyaretini memleketi Manisa’ya yaptı. Bugün sabah saatlerinde Ankara’ya dönen Özel, Esenboğa Havalimanı’nda kalabalık bir partili tarafından karşılandı. Özel burada partililere hitap etti. Özgür Özel daha sonra bugün Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülen ve hükümetin ‘dezenformasyon yasası’ olarak nitelediği ‘halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma’ suçuna hapis cezası getiren maddenin iptali için gazetecilerin AYM karşısında yaptığı ‘basın nöbeti’ eylemine destek verdi.

Özel, AYM önündeki açıklamasının ardından eşi Didem Özel ile birlikte, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 100. Yıl semtinrde bulunan evine geçti. Özel ve eşi ziyarete bir demetle çiçekle geldi.

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve eşi Didem Özel’i kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Özel tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi. Ardından Özel ve Kılıçdaroğlu eve girdi. Görüşme saat 13.00’da başladı.

Anka Haber Ajansı