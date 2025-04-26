Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Yarın Silivri'de Ekrem İmamoğlu Ve Diğer Tutukluları Ziyaret Edecek

Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Yarın Silivri'de Ekrem İmamoğlu Ve Diğer Tutukluları Ziyaret Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Ak Parti İktidarına: "Askeri Vesayetin Yerine Beştepe Vesayetini Koydular"
Yeniden Refah Lideri Erbakan'dan Ak Parti İktidarına: "Askeri Vesayetin Yerine Beştepe Vesayetini Koydular"
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Chp Genel Başkanı Özel'in Açıklamalarına Tepki...
Ak Parti Sözcüsü Çelik'ten Chp Genel Başkanı Özel'in Açıklamalarına Tepki...
Chp’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi… Sezgin Tanrıkulu: "Ak Parti'nin Derdi Deprem Değil Rant"
Chp’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” Mitingi… Sezgin Tanrıkulu: "Ak Parti'nin Derdi Deprem Değil Rant"
Chp’li Gürer: “Tarımda Her Kesimi İle Problemli Bir Dönem Yaşanıyor”
Chp’li Gürer: “Tarımda Her Kesimi İle Problemli Bir Dönem Yaşanıyor”
Chp’li Suat Özçağdaş: 10'uncu Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Kanal İstanbul Projesi Kabul Edilemez
Chp’li Suat Özçağdaş: 10'uncu Sınıf Coğrafya Ders Kitabında Kanal İstanbul Projesi Kabul Edilemez
Ankara'da Tutuklu Siyasetçilere Destek Eylemine Katılan 30 Öğrenci Gözaltına Alındı
Ankara'da Tutuklu Siyasetçilere Destek Eylemine Katılan 30 Öğrenci Gözaltına Alındı
Özgür Özel Mersin'de: "Mitinge Değil Eyleme Geldik, Sonuç Alana Kadar Da Devam Edeceğiz"
Özgür Özel Mersin'de: "Mitinge Değil Eyleme Geldik, Sonuç Alana Kadar Da Devam Edeceğiz"