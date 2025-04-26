Chp Genel Başkanı Özgür Özel, Yarın Silivri'de Ekrem İmamoğlu Ve Diğer Tutukluları Ziyaret Edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bugün yapılan operasyonun ardından Manisa ve İzmir programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Manisa ve pazartesi günü İzmir’de planlanan programlarını iptal etti. Özel, yarın Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklularla görüşecek. Özel’in pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul’da olması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı