Chp Genel Başkanı Özgür Özel’den Devlet Bahçeli’ye: “Milletin Sesini Duy, Darbeye Karşı Dur”

MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" mesajına Özel’den yanıt geldi. CHP’nin resmi sosyal medya hesabından Özgür Özel de Bahçeli’ye yönelik “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” dedi.

(ANKARA) - MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden Devlet Bahçeli’nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik "Yargıya saygı duy, partinde otur" mesajına Özel’den yanıt geldi. CHP’nin resmi sosyal medya hesabından Özgür Özel de Bahçeli’ye yönelik “Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü üç soruşturma kapsamında aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verilmesinin ardından tepkiler üçüncü gününe girdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e MHP'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıya saygı duy, partinde otur" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine CHP’nin resmi sosyal medya hesabından da “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye tavsiye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur” paylaşımı yapıldı.

Anka Haber Ajansı