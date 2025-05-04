Chp Genel Başkanı Özgür Özel'e Fiziksel Saldırı... Saldırganın Daha Önce 2 Çocuğunu Öldürdüğü Ortaya Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu, 2004'te iki çocuğunu öldürdüğü, birini ise yaraladığı öğrenildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu, 2004'te iki çocuğunu öldürdüğü, birini ise yaraladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özel'e fiziksel saldırıda bulunan kişinin Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırganın, 1959 doğumlu Selçuk Tengioğlu olduğu, saldırganın 2004 yılında, Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde kızı Mutlu (17) ve oğlu Barış'ı (19) tabancayla vurarak öldürdüğü, küçük kızı Gülşah'ı da (11) yaraladığı öğrenildi.

Tengioğlu'nun, çeşitli suçlardan birçok kez gözaltına alındığı kaydedildi.

Anka Haber Ajansı