Chp Genel Başkanı Özgür Özel’e Seçim Başarısı Nedeniyle Yurt Dışından Kutlama Mesajları...

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez başta olmak üzere Avrupa'daki çok sayıda siyasi parti liderinden tebrik mesajları geldi.

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez başta olmak üzere Avrupa'daki çok sayıda siyasi parti liderinden tebrik mesajları geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde oyların yüzde 37,7’sini alarak birinci parti olan CHP’ye Avrupa’dan da kutlama mesajları geldi. CHP Genel Merkezi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Pedro Sanchez, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkanı Frank Schwabe ile Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Kurulu Üyeleri ve Avrupa’daki sosyal demokrat siyasi parti liderleri, 31 Mart’taki seçim galibiyeti nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tebriklerini iletti. Mesajlarda, Avrupa’nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olan CHP’nin seçimleri birinci parti olarak tamamlamış olmasına ilişkin dayanışma duyguları iletildi.

Anka Haber Ajansı