Chp Genel Başkanı Özgür Özel'in Seçim Gecesi Partinin Dijital Birimlerini Kutladığı Görüntüler Yayınlandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'nin sandık sonuçlarını ve 31 Mart seçim günü yurt genelindeki gelişmeleri takip eden dijital seçim takip ve çağrı merkezinde çalışanlarla bir araya geldiği anlar yayınlandı. Görüntülerde Özel'in, seçim gecesi ve sonrasında veri akışını sağlayan birimleri ve yurt genelinde yaşanan sorunlarda telefonla destek veren gönüllüler ile personeli tebrik ettiği ve birlikte özçekim yaptığı anlar yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'nin sandık sonuçlarını ve 31 Mart seçim günü yurt genelindeki gelişmeleri takip eden dijital seçim takip ve çağrı merkezinde çalışanlarla bir araya geldiği anlar yayınlandı. Görüntülerde Özel'in, seçim gecesi ve sonrasında veri akışını sağlayan birimleri ve yurt genelinde yaşanan sorunlarda telefonla destek veren gönüllüler ile personeli tebrik ettiği ve birlikte özçekim yaptığı anlar yer aldı.

CHP Genel Merkezi'nde seçim gecesi ter döken seçim takip gönüllüleri ve çalışanlar CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tebrik edildi. Kutlama görüntülerini CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, X hesabında paylaştı.

CHP Genel Başkanı, sandık sonuçlarını takip eden, okul ve sandık görevlileriyle iletişim kuran ve 31 Mart seçim günü yaşanan tüm gelişmeleri takip eden dijital seçim takip ve çağrı merkezinde emek verenlerle bir araya geldi. Özel, seçim gecesi görev alanları tebrik etti.

Özel'in kutlamasına ilişkin görüntüler Özdemir Erdoğan’ın “Gurbet” şarkısının ezgileri eşliğinde video klip haline getirildi. Videoda Özel'in çağrı merkezinde ve dijital birimlerde çalışanlarla tek tek tokalaşmasına, çalışmalar hakkında bilgi almasına yer verildi. Görüntülerde, Özel'in çağrı merkezine dönüştürülen Parti Meclisi toplantı salonunda bulunan gönüllülerle ve partililerle birlikte özçekim yaptığı anlar da yer aldı.

Anka Haber Ajansı