Bağımsız Türkiye Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi heyetleri ile Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri'nden oluşan bir heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşanan süreç ile ilgili desteklerini iletti.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi heyetleri ile Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Alevi Kültür Dernekleri'nden oluşan bir heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşanan süreç ile ilgili desteklerini iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde CHP Genel Merkezi'ne destek ziyaretleri sürüyor. Bağımsız Türkiye Partisi ve Halkın Kurtuluş Partisi heyetleri ile Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri ile Avrupa Alevi Birlikleri’nden oluşan bir heyet, CHP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek, yaşanılan süreç ile ilgili desteklerini iletti.

Anka Haber Ajansı