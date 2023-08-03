CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, "İktidar şimdi vatandaşlarından haraç kesmeye başladı. Akaryakıta anayasaya aykırı olarak yapılan ÖTV zammı, iğneden ipliğe her şeyin fiyatına daha bugünden zam getirmiştir. Bu zamlar bir domino etkisi yaratarak devam edecektir" dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, "İktidar şimdi vatandaşlarından haraç kesmeye başladı. Akaryakıta anayasaya aykırı olarak yapılan ÖTV zammı, iğneden ipliğe her şeyin fiyatına daha bugünden zam getirmiştir. Bu zamlar bir domino etkisi yaratarak devam edecektir" dedi.

CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Aksaray İl Örgütü’nü ziyaret etti. Burada açıklama yapan Hancıoğlu, Türkiye'nin genel seçimlerin ardından başka bir Türkiye olduğunu söyledi.

"BU ZAMLAR BİR DOMİNO ETKİSİ YARATARAK DEVAM EDECEKTİR"

İktidarın seçimden önce devletin kasasındaki parayı son kuruşuna kadar harcadığını belirten Hancıoğlu, "İktidar şimdi vatandaşlarından haraç kesmeye başladı. Akaryakıta anayasaya aykırı olarak yapılan ÖTV zammı, iğneden ipliğe her şeyin fiyatına daha bugünden zam getirmiştir. Bu zamlar bir domino etkisi yaratarak devam edecektir" dedi.

"Yine vergilere hoyratça zam yapan iktidar sıra emekliye, emekçiye ve dar gelirliye gelince duymaz görmez ve dilsiz oluyor. Devletin kasası şu an tam takır" diyen Hancıoğlu, "Şimdi İktidar para bulmak için kapı kapı dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Körfez ülkelerine gitmeden önce soruları cevaplamıştı. Kamunun elinde kalan son varlıkların da satılacağına yönelik iddialar için "Neyin satılıp neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" diyerek itiraf gibi bir açıklama yapmıştı. Geçmişte "ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" diyen birinden başka ne beklenebilir ki?" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN ARTIK HİÇBİR İRADESİ KALMAMIŞTIR"

Hükümetin yayınladığı tasarruf genelgesine dair de değerlendirme yapan Hancıoğlu, "Sarayın tasarruf etme hakkı yok. Beşli çetelere aktarılan milyon dolarlar için bir tasarruf yok. Milletimize nefes aldırılacak hiçbir adım yok. Şunu çok iyi biliyoruz ki artık Erdoğan'ın hiçbir iradesi kalmamıştır. Ekonomisine, bürokrasisine kayyum atanmış bir Türkiye ve sözde onu yöneten, yönettiğini zanneden bir iktidar bugün iş başındadır. Çarşıyı, pazarı, mutfağı yangın yerine çevirdiler ve sonrasında Meclis'i tatil ettiler" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Seçim çalışmalarından önce iktidarın birçok vaatte bulunduğunu ancak bu vaatlerin konuşulmaması için Meclis'in tatil edildiğini söyleyen Hancıoğlu, "Esnaf, emekli prim ödemesi başta olmak üzere vergi dilimleri yeniden düzenlenecekti. Bunlar Meclis'te konuşulmasın diye Meclis'i hemen tatil ettiler. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Meclis'i bu konuda olağanüstü toplantıya çağırdık. İktidar ortakları çalışmaları reddetti. Meclis'i tatile çıkardılar. Çarşı pazar yangın yerine dönmüşken, vatandaşlarımız bu kadar sıkıntı çekerken millet iradesini temsil eden yer Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tatil yapamaz" ifadelerini kullandı.

"DOĞAYI RANTA TESLİM EDERSENİZ YARIN YİYECEK EKMEK BULAMAZSINIZ"

"Milletimiz kendilerinin rahatlaması için acilen yapılması gerekenlere hem de ekonomideki sorunlara çözüm bekliyor" diyen Hancıoğlu, "Üstüne üstlük iktidar milletimizin canını yakan bu sorunları gündemden uzak tutabilmek için farklı tartışmaları, konular üzerinden algı yönetme faaliyetini sürdürüyor. İktidar fabrikaları yabancılara satmış, ormanları satmış, Muğla Akbelen'de beşli çeteye binlerce ağacı kestirmekte, 3-5 kalan ağacın gölgesine sığınıyor. Doğayı ranta teslim ederseniz yarın yiyecek ekmek bulamazsınız" dedi.

Kendisinin de Samsunlu olduğunu söyleyen Hancıoğlu, "Maalesef benim bölgemde selden dolayı binlerce ton fındık denize döküldü. Çiftçinin ürünleri tarlada çürüdü. Mevcut iktidarın sorunlara doğru çözüm bulamamasından dolayı çiftçilerimiz mağdur edildi" ifadelerine yer verdi.

"ARTIK BU İKTİDAR BU ÜLKEYİ YÖNETEMİYOR"

"Bugün alınan bir ürünü yarın aynı fiyata alamıyoruz" diyen Hancıoğlu, "Bakın tatil sezonundayız. Hangimiz tatile gidebiliyoruz? Benzinin fiyatına her gün zam geliyor. 40 liraya dayanmış bir litre benzin. Türkiye'ye 17 milyon ne olduğu belirsiz sığınmacılar doldurulmuş. Vatandaş hastanede sıra bulamazken onlar bedava doktor ve ilaç alıyorlar. Aksaray CHP İl Başkanlığı’ndan söylemek istiyorum ki artık bu iktidar bu ülkeyi yönetemiyor" dedi.

Anka Haber Ajansı