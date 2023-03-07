Chp Grubu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu’nu Tbmm Girişinde Karşıladı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısı öncesinde, CHP yöneticileri ve milletvekilleri tarafından TBMM girişinde karşılandı. Kılıçdaroğlu, uzun tebrik kuyruğunda; CHP yöneticileri ve milletvekilleri ile tek tek tokalaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; bugünkü grup toplantısı öncesinde, CHP yöneticileri ve milletvekilleri tarafından TBMM girişinde karşılandı. Kılıçdaroğlu, uzun tebrik kuyruğunda; CHP yöneticileri ve milletvekilleri ile tek tek tokalaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM’de grup toplantısına katılacak. Grup Toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu, TBMM girişinde; CHP Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, uzun tebrik kuyruğunda; CHP yöneticileri ve milletvekilleri ile tek tek tokalaştı.
Anka Haber Ajansı