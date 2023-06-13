Chp Grup Başkanı Özel: “Her Hafta Kapalı Grup Toplantısı Yapacağız”

CHP TBMM Grubu, bugün basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonra düzenli olarak, eğer bir engel yoksa; her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız” dedi.

CHP TBMM Grubu, bugün basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Bundan sonra düzenli olarak, eğer bir engel yoksa; her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız” dedi.

CHP TBMM Grubu bugün, basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şunları söyledi:

“Ben CHP’nin, Genel Başkan olmayan ilk Grup Başkanı’yım. Sayın Genel Başkanımız da çok partili dönemde, milletvekili olmayan ilk Genel Başkanımız; CHP tarihinde bunu ilk kez deneyimliyoruz. SHP pratiğinde Aydın Güven Gürkan ve Sayın Karayalçın ile ilgili böyle bir süreç vardı. Bu CHP’de ilk kez oluyor.

İlk kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik. Birazdan da basın açık toplantımızda, Sayın Genel Başkanımızı karşılayacağız. Kendisi basın açık grup toplantımızı gerçekleştirecek.

Biz bu toplantımızda; yasama pratiği açısından arkadaşlarımızın okuyarak öğrenemeyecekleri bazı bilgileri aktardık. Meclis İçtüzüğü ve Grup İç Yönetmeliği; okunarak öğrenilemeyecek, ancak yaşanarak öğrenilebilecek metinlerdir. Burada hem ben bir yasamaya yönelik kısa bir sunuş yaptım. Ardından tecrübeli milletvekillerimizin, diğer arkadaşlarımızın bilmesi gerektiği hususlarda deneyimleri paylaşıldı. Soru cevap yaptık. Bunun dışında genel kurallar ile ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Ve seçimden sonraki ilk kapalı grup toplantımızı gerçekleştirdik.

Bundan sonra düzenli olarak, eğer bir engel yoksa; her hafta kapalı grup toplantısı yapacağız. Kapalı grup toplantılarımız hem grubun birliği ve birlikteliği açısından kıymetli toplantılar, hem de grubun hızlı şekilde yasama yapabilmesi için önemli toplantılar.

Dış politika sunumlarının olduğu, makro ekonomi sunumlarının olduğu, iç siyasete yönelik sunumların olduğu ve grubun kendi yetkinliklerini birbiriyle paylaştığı ve uzmanlık alanlarına göre de grubun arzu ettiği alanlarda yetkinleştiği bir çabanın içinde olacağız. Bu konuda arkadaşlarımızla fikir birliği sağlamış durumdayız.

Bundan sonra önümüzdeki hafta da devam ederek, kapalı grup toplantılarını sürdüreceğiz. Kapalı grup toplantılarına milletvekili olmayan MYK üyelerimiz, Kadın Kolları Genel Başkanımız, Gençlik Kolları Genel Başkanımız katılabiliyor, söz alabiliyor. Ancak oy kullanamıyorlar. Bu zenginlik içinde hem MYK’mız ile grubumuzu hem de uzmanlık alanları ile grubumuzu bir araya getirdiğimiz bir süreci bundan sonra devam ettireceğiz.”

Anka Haber Ajansı