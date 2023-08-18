Chp Grup Başkanı Özgür Özel’den Turgutlu Belediyesi’nin Vizyon Projelerine Ziyaret

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte kente kazandırılan yatırımları ve devam eden vizyon projeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte kente kazandırılan yatırımları ve devam eden vizyon projeleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek ve vizyon projeleri hayata geçirmek için tüm birimleriyle kesintisiz çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i Belediye Hizmet Binası’nda ağırladıktan sonra kente kazandırılan ve yapımlarına devam edilen projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Çetin Akın ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ilk durağı Turgutlu Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilke imza atarak okul öncesi eğitimi ücretsiz yaptığı ve kısa sürede tamamlanarak kente kazandırdığı Mustafa Kemal Mahallesi Taziye Evi ve Çocuk Kültür Sanat Merkezi oldu. Çocuklarla bir araya gelinen ziyaret kapsamında Başkan Akın, en önemli eğitim projelerinden birisi olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi hakkında Özel’e bilgi aktardı.

Başkan Akın ve CHP Grup Başkanı Özel’in ikinci durağı Turgutlu Belediye tarihinin en büyük yatırımı olan Sanayi Çarşısı projesi oldu. Turgutlu’nun katma değerini yükseltecek Sanayi Çarsısı’nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akın ve CHP Grup Başkanı Özel, daha sonra yıllardır kangren haline gelen ve Başkan Akın’ın önderliğinde Turgutlu Belediyesi tarafından çözüme kavuşturulan Cuma Pazarı proje alanını ziyaret etti.

Akın ve Özel, son olarak Turgutlu Belediyesi tarafından kentin kültür değerini arttıracak Selvilitepe Cemevi ve Kültür Merkezi proje alanı ile Çepnidere Mahalle sakinlerinin ihtiyacı doğrultusunda hayata geçirilen ve yapım aşamasında sona gelinen Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha projesini inceleyerek çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha proje alanında gerçekleştirdiği ziyaretleri sonrası CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile bir araya gelerek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Akın ve CHP Grup Başkanı Özel’e Cepnidere Mahallesi ziyaretleri sırasında Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Turgutlu Belediyesi tarafından kente kazandırılan yatırım ve projeleri inceleyen ve son durumları hakkında bilgi alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şöyle konuştu: “Turgutlu’muzda yıllar sonra seçimleri kazanarak önemli projeleri bir bir hayata geçiren Çetin Akın Başkanımız ile bir araya geldik. Başkanımızın büyük gayretleri ile güzel kentimiz Turgutlu’ya kazandırdığı yatırım ve projeleri inceledik. Seçimi kazanan tüm belediye başkanlarımızda olduğu gibi çok zor şartlar altında çok önemli projeleri hayata geçiren Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”

Turgutlu genelinde eş zamanlı devam eden proje ve yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Akın, şunları kaydetti:

“Turgutlu’muzda hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı ve çalışmaların devam ettiği projelerimizi CHP Grup Başkanımız Özgür Özel ile birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Göreve geldiğimiz günden beri ilk önceliğimiz olan eğitim projelerimizi bir bir hayata geçirdik. En önemli eğitim projelerimizden birisi olan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'mizi Grup Başkanımız Özgür Özel ile birlikte ziyaret ederek çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımız için çalışmaya, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya devam edeceğimizi bir kez daha buradan belirtmek isterim. Turgutlu’muzun üretimine ve istihdamına katkı sunacak Sanayi Çarşısı projemizin bitimine sayılı günler kala devam eden çalışmaları Grup Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yerinde inceledikten sonra Turgutlu’muzda kangren haline gelen ve belediyemiz tarafından yıllar sonra çözüme kavuşturulan Cuma Pazarı projemizi ziyaret ettik. Ayrıca yakın zamanda temel atma törenini gerçekleştirdiğimiz ve çalışmaların hızla devam ettiği Selvilitepe Cemevi ve Kültür Merkezi'miz ile yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha Projemizi inceleyerek Grup Başkanı'mız Özgür Özel’e çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Turgutlu’muza ve Manisa’mıza Grup Başkanı'mız Özgür Özel, Vekillerimiz Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte hizmet etmeye, yatırım ve proje kazandırmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı