Chp Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan Silivri Ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Cezaevi’nde bulunun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay, görevden alınan Belediye Başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş olmak üzere 9 kişiyi ziyaret etti. Başarır “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bu ülkenin patronuna, işçisine, siyasetçisine birinci partisine, diğer partilerine, belediye başkanına, milletvekiline yargı ile bir darbe yapıyor. Bugün CHP, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Cezaevi’nde bulunun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Can Atalay, görevden alınan Belediye Başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş olmak üzere 9 kişiyi ziyaret etti. Başarır “İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bu ülkenin patronuna, işçisine, siyasetçisine birinci partisine, diğer partilerine, belediye başkanına, milletvekiline yargı ile bir darbe yapıyor. Bugün CHP, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Hakimler Savcılar Kurulu’na gerekli şikayetlerde bulundu” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Silivri Cezaevi’nde bulunun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Belediye Başkanları Ahmet Özer ve Rıza Akpolat, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Gezi Davası tutukluları Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala, avukat Fırat Epözdemir ile Ayşe Barım'ı ziyaret etti. Çıkışta ANKA Haber Ajansı'na konuşan Başarır şunları söyledi:

"Türkiye'nin en nitelikli insanları burada"

“Silivri Cezaevinde tutsak olan dokuz siyasetçiyi, sanatçıyı Türkiye'nin önemli ismini ziyaret ettik. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettik. Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret ettik. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Tayfun Kahraman, Suat Toktaş Halk TV yayın yönetmeni, Ayşe Varım, Fırat Epözdemir, Osman Kavala ziyaret ettik. Hepsinin Türkiye'ye selamları var. Hepsi gayet iyi umutlu dimdik de ayakta onu söylemek istiyorum. İşte Silivri'yi görüyorsunuz Türkiye'nin en nitelikli insanları burada.

"Akın Gürlek Anayasa’nın tam 10 maddesini ihlal etmiş durumda. Anayasa’yı askıya almış durumda"

Üzülerek söylüyorum ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bu ülkenin patronuna, işçisine, siyasetçisine birinci partisine, diğer partilerine, belediye başkanına, milletvekiline yargı ile bir darbe yapıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Hakimler Savcılar Kurulu’na gerekli şikayetlerde bulundu. Bugün Akın Gürlek Anayasa’nın tam 10 maddesini ihlal etmiş durumda. Anayasa’yı askıya almış durumda. Anayasa madde 19 kişi hürriyeti ve güvenliği, Anayasa 22 haberleşme hürriyeti. Anayasa madde 21 konut dokunulmazlığı hürriyeti. Anayasa madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti. Anayasa madde 26 düşünce ve açıklama hürriyeti. Anayasa 28 basın hürriyeti, 34 toplantı ve yürüyüş düzenleme hakkı hürriyeti, anayasa 36 hak arama hürriyeti, anayasa 37 kanuni hakim güvencesi, anayasa 38 suç ve cezalara ilişkin esaslar. Anayasa madde 40 temel hak ve hürriyetlerin korunması. Bugün anayasanın en temel maddelerini askıya almıştır.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörüldüğü düzeni ortadan kaldırmaya..."

Evet kendisinin açıkça Türk Ceza Kanunu 309 Anayasayı ihlal suçu. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngörüldüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler. Bugün anayasal düzenin fiilen uygulanmasını bizzat önlemeye yönelik eylemleri açıktır teşebbüs etmiştir. Bunu yapan eski bir mevkidaşı bugün Almanya'dadır. Aynı maddeden yargılanmıştır. Görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalkıyorlar. Bir partinin genel başkanı Ümit Özdağ cezaevinde. Milletvekili cezaevinde. Belediye başkanları cezaevinde. Sendika, işçi temsilcileri cezaevinde TÜSİAD yargılanıyor. Halk TV'nin yayın yönetmeni cezaevinde. Daha sayayım mı? Herkes baskı altında, anayasal düzen üzülerek söylüyorum ki bir başsavcı tarafından ortadan kaldırılmak isteniyor. Türkiye esaret altında. Biz bugün gereğini yaptık kendisi hakkında. Tarihe not düşüyoruz. Belki bu HSK görmeyecek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görmeyecek. Ama bir gün bu görülecek.

“Türkiye'ye şunu söylüyorlar, direnin”

Çok uzun bir görüşme oldu. Hepsiyle uzun uzun görüştüm. Bir sefer hepsi dediğim gibi cesurca dimdik ayakta. Türkiye'ye şunu söylüyorlar, direnin. Biz güçlüyüz, haklıyız biz kazanacağız diyorlar. Bizim burada olmamızın tabii ki büyük bir önemi var. Ama bizim açımızdan hiçbir önemi yok. Bu ülke aydınlığa geçsin aydınlığa çıksın. Bu ülke adaletsizlikten kurtulsun. Biz zaten bir gün aramıza geliriz diyorlar. O yüzden ben hepsine çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güçlü gördüm. Çok onurlu bir direniş gösteriyorlar. Biz de onların arkasındayız. Bakın başka milletvekilleri geldi, avukatlar geldi. Bu soğuk havada Silivri'de buradayız. Buraya gelmesiyle bir dert gitmesi de bir dert. Ayrılmak çok zor çünkü onlardan. Ama onlarla kucaklaşıp bu ülkede özgürce yürüyeceğimiz günler yakındır. Türkiye rahat olsun. Hiçbir hukuksuz, kanunsuz iktidar ve onun uzantıları işte az önce. Söyledim. Başarılı olamadı olmayacak.”

Anka Haber Ajansı