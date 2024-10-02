Chp Grup Başkanvekili Emir, ''Kapalı Oturum'' Talebiyle Numan Kurtulmuş İle Görüştü

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''İsrail'in hedefinde Türkiye'de var'' sözleri sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek, konuya ilişkin kapalı oturum talep etti. Kurtulmuş'un taleplerini değerlendireceği söylediğini aktaran Emir, "Böyle önemli bir iddiayı Başkomutan sıfatı da taşıyan Cumhurbaşkanı'nın hem de Meclis çatısı altında söylüyor olması altının mutlaka doldurulması gereken bir veri olarak karşımızda'' dedi.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "'İsrail'in hedefinde Türkiye'de var'" sözleri sonrasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek, konuya ilişkin kapalı oturum talep etti. Kurtulmuş'un taleplerini değerlendireceği söylediğini aktaran Emir, "Böyle önemli bir iddiayı Başkomutan sıfatı da taşıyan Cumhurbaşkanı'nın hem de Meclis çatısı altında söylüyor olması altının mutlaka doldurulması gereken bir veri olarak karşımızda'" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından sırada Türkiye'nin olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile "'kapalı oturum'" talebiyle görüşerek, kendilerine somut bir tehdit varsa bu konu hakkında bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

"Talebimiz öncelikli olarak değerlendirilecektir"

Görüşme sonrası açıklama yapan Murat Emir, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı dün Genel Kurul salonunda İsrail'in Lübnan saldırısının ardından "Türkiye'ye saldırabileceği" ifadesi bizim için son derece dikkat çekici. Böyle önemli bir iddiayı Başkomutan sıfatı da taşıyan Cumhurbaşkanı'nın hem de Meclis çatısı altında söylüyor olması altının mutlaka doldurulması gereken bir veri olarak karşımızda. Dolayısıyla biz bu sabah Meclis Başkanımızdan Meclisimizin Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik riskleri, tehlikeleri, İsrail'in Türkiye'ye saldırma riskinin ciddiyetini ve nasıl olabileceğine dönük olarak devletimizin elinde bizim bilmediğimiz ne gibi veriler varsa bunların kapalı bir oturumda Meclis'te ayrıntılarıyla konuşulması gerektiği noktasında randevu istedik. Kendisi randevuyu hemen yanıtladı. Kendisi de değerlendireceğini söyledi. Dolayısıyla biz biran evvel belki de tüm partilerin talebi olarak bu önemli iddianın altının doldurulması ve Meclis'in kapalı bir oturumla bu soruna mercek tutması gerektiğine inanıyoruz. Eğer böylesine yakın bir savaş tehlikesi varsa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bunu açıkça ifşa etmek yerine yapması gereken çok daha somut adımlar var. Kimi önlemlerin alınmış olması gerekir dolayısıyla biz bunlarla ilgili bir bilgi bilmediğimiz için bunların da mutlaka konuşulması gerekir. Çünkü bizim gördüğümüz gerçeklik şudur; Kürecik üssü de şu haliyle İsrail'i koruyor. Meclis Başkanı bizi nezaketle dinledi. Öncelikli olarak değerlendirilecektir."

Anka Haber Ajansı