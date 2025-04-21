Chp Grup Başkanvekili Emir'den Bakan Tunç'a "İmamoğlu Protestoları" İle İlgili Üç Soru

Chp Grup Başkanvekili Emir'den Bakan Tunç'a "İmamoğlu Protestoları" İle İlgili Üç Soru

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 19 Mart’taki protestoların ardından gözaltına alınan avukat Ahmet Keskin ile öğrenciler Esila Ayık ve Eren Üner hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sorular yöneltti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 19 Mart’taki protestoların ardından gözaltına alınan avukat Ahmet Keskin ile öğrenciler Esila Ayık ve Eren Üner hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sorular yöneltti.

Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruyorum" ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

"1- Bursa'da gözaltına alınan gençler hakkında bilgi almak isteyen avukat Ahmet Keskin neden tutuklandı?

2- İleri derecede böbrek ve kalp yetmezliği olan üniversite öğrencisi Esila Ayık neden hala tutuklu ve tedavisine izin verilmiyor?

3- Üniversite öğrencilerini gözaltına alırken şiddet uygulayan polislerin bu görüntüleri kin ve nefretle kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmalarını haber yapan Eren Üner neden gözaltına alınarak şiddet gördü?"

Anka Haber Ajansı

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