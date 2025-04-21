Chp Grup Başkanvekili Emir'den Bakan Tunç'a "İmamoğlu Protestoları" İle İlgili Üç Soru

Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruyorum" ifadesini kullandı ve şunları kaydetti:

"1- Bursa'da gözaltına alınan gençler hakkında bilgi almak isteyen avukat Ahmet Keskin neden tutuklandı?

2- İleri derecede böbrek ve kalp yetmezliği olan üniversite öğrencisi Esila Ayık neden hala tutuklu ve tedavisine izin verilmiyor?

3- Üniversite öğrencilerini gözaltına alırken şiddet uygulayan polislerin bu görüntüleri kin ve nefretle kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmalarını haber yapan Eren Üner neden gözaltına alınarak şiddet gördü?"