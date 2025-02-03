Chp Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "O Sandık Buraya Mutlaka Gelecek"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu memlekette hepimizin bir erken seçim talebi var. Neden? Çünkü artık bu ülke yaşanılır ve katlanılır olmaktan çıktı. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. O sandık buraya mutlaka gelecek" ifadesini kullandı.

(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Bu memlekette hepimizin bir erken seçim talebi var. Neden? Çünkü artık bu ülke yaşanılır ve katlanılır olmaktan çıktı. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. O sandık buraya mutlaka gelecek" ifadesini kullandı.

Konak Belediyesi’nin dört noktada hayata geçirdiği emekli dostu hizmeti “Mutluluk Kahvesi” son olarak Adile Naşit Parkı’nda açıldı. Adile Naşit Parkı Mutluluk Kahvesi, Toros Mutluluk Kahvesi ve Ayaküstü (Sevgi Yolu Kiosk) toplu açılış törenine, CHP Grup Başkanvekili Doç. Dr. Gökhan Günaydın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partililer, vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Açılışta konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin en zengin yüzde 20’si ekonominin yüzde 48’ini kontrol ediyor"

"Bir tane ömrümüz var. Bu ömrümüzü içinden çıkılmaz hale getirmek için uğraşanlar var. Oysa biz çok fazla şey istemiyoruz. İnsan olarak üzerimize düşmesi gerekeni alma derdindeyiz mutfağımız kaynasın, karnımızı doyurtmak rutinimiz olsun, çocuğumuz iyi yetiştirelim, güzel giydirelim, okullarda iyi eğitim aldıralım, işlerimiz olsun, geleceğe ilişkin güvencemiz olsun, kimse bize bağırmasın huzur içinde ömrümüzü tamamlayalım istiyoruz. Çok bir şey değil, değil mi? Mutluluk böyle bir şey aslında. Elimizden aldıkları şey en temel hakkımız. Türkiye’nin en zengin yüzde 20’si ekonominin yüzde 48’ini kontrol ediyor. En yoksul kesim de yüzde 6’lık pay alıyor. Birileri hızla zenginleşirken milyonlarca insan mutfağında çorba kaynatamıyor. Bu ülkede 8 milyon insan asgari ücret ile geçiniyor. Geçen sene 17 bin lira paya aldılar, şimdi 22 bin lira para alacaklar. Asgari ücretliler açlık sınırında para alamıyor. Türkiye’de 16 milyon emekli var, yarısı asgari ücretin altında para alıyor. Demek ki emeklinin yarısı açlık sınırının altında. Geniş tanımlı işsizlik rakamlarına göre 11 milyon yurttaşımızın evine gelir girmiyor. Demek ki 30 milyon vatandaşın çorba kaynatabilecek durumu yok. Oysa bu ülke dünyanın 20’nci büyük ekonomisi. Ama öylesine kötü bölüşülüyor ki birileri zengin olurlar birleri en temel haklardan mahrum. Ya biz bu düzeni seyredeceğiz ya değiştireceğiz. Çok şey istemiyoruz, insanlarımız hakkını alabilsinler ve yaşasınlar istiyoruz. İnsanlar ayrımcılığa tabi tutulmasın istiyoruz. Basitçe mutlu olmak istiyoruz. Ben belediye başkanımızı kutluyorum ‘mutluluk’ demiş. Basit bir çözüm ama bir insan mutluysa altında yapılması gereken işler tamamlanmış demektir. Ben yeni nesil siyaset anlayışımızın ve belediyeciliğimizin herkese iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü CHP belediyeciliği çocuk cıvıltısı mutluluğun dayanışmanın dostluk demektir.”

"Bu ülke yönetilmiyor, savruluyor"

Kaba siyaset, birbirine hakaret eden küfür eden ve yukarıdan bakan siyaset bu memleketi yaşanamaz hale getirdiğini vurgulayan Günaydın, "Biz kararlı ve dirençliyiz. Demokrasi ve adaletten yana tutum alıyoruz. Adalet koridorlarında siyasetin dizayn edilmesine, yoldaşlarımızın yolunun kesilmesine hayır diyoruz. Bu memlekette hepimizin bir erken seçim talebi var. Neden? Çünkü artık bu ülke yaşanılır ve katlanılır olmaktan çıktı. Bu ülke yönetilmiyor, bu ülke savruluyor. O sandık buraya mutlaka gelecek. Bugün Türkiye'nin birinci olan partisi, 101 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi. Nasıl bu memlekette birinci parti olarak 413 belediyeyi kazandıysa merkezi hükümeti de mutlaka kazanacak. Bundan herkes emin olsun. Biz CHP iktidarı kurmak için değil halkın iktidarını kurmak için, halk kimse tarafından ötekileştirilmesin, küçümsemesin diye çalışıyoruz. CHP iktidarında kimse bölünmeyecek ötekileştirilmeyecek ve herkesin eşit olduğu bir düzen sağlayan yeni yeni kapılarını açacağız. Yeni nesil siyasette daha çok kadın, genç ve çocuk olacak. Bu cıvıl cıvıl sesler Türkiye’yi neşe ile dolduracak. Her yer İzmir gibi olsun. Türkiye’yi de yakında İzmir gibi yapacağız” dedi.

"Direnmeye, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz"

Mutluluk kahvelerini çok önemsediklerini dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu şöyle konuştu:

"Hükümetin özellikle ekonomi politikalarından en çok etkilenen kesim ekmekliler oldu. Mahalle muhtarımız anket yaptı. Birinci sırada ‘Mutluluk Kahvesi’ çıktı. İzmir’de yaşamanın bir nedeni var emeklilerin. Birincisi sağlık hizmetleri diğeri de burada sosyalleşiyorlar. İzmirliler zaten keyif insanıdırlar ama bize bu ülkede keyif almayı, yaşamayı unutturdular. Emeklilerimiz, ekonomi politikaları nedenleriyle düşen herkes burada bir araya geleceğiz. Direnmeye, omuz omuza yürümeye devam edeceğiz."

Anka Haber Ajansı