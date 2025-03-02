Chp Grup Başkanvekili Murat Emir: Saray Rejimi Değişsin İstiyorsanız, 23 Mart'ta Sandık Başına

CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı, Cumhuriyet Akademisi'nde yapıldı. Toplantıya CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Şengel Taşcıer, Ensar Aytekin, Gülşah Deniz Atalar, milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara'daki CHP'li belediye başkanları katıldı. Program, Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Ankara'yı rekor oy ile kazanmakla kalmadı, 86 milyonunda rekor derecede takdirini kazanmış bir belediye başkanıdır, kendilerine saygılarımızı sunuyoruz. Hem Ankara'da, hem Türkiye'de kamu yönetimi anlayışıyla, sosyal belediyecilik anlayışıyla, dürüst yönetim anlayışıyla hem bizlere, hem de tüm Türkiye'deki CHP'lilere örnek olmaya devam ediyor" dedi.

CHP Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı'nın önemli olduğuna değinen Emir, "Biz parti programını, iktidara yürüyüş programını salonlarda, toplantılarda, küçük gruplar arasında yapılan birşey olarak görmüyoruz. Alanda, tarlada, pazarda, fabrikada ve onlardan süzülüp gelen çalışmaların ilçe ve il örgütlerinde derlenmesi son derece değerlidir. Bu toplantıdan çıkacak sonuçlar CHP'nin iktidar yürüyüşü programında son derece yol gösterici olacaktır" diye konuştu.

"23 Mart'ta sandık başına"

Emir, 23 Mart'ta CHP Cumhurbaşkanı ön seçimi yapılacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu ön seçime bir kişinin seçileceği seçim olarak bakarsak eksik bakmış oluruz. Biz orada Türkiye'nin en büyük ve en güçlü ailesi olarak, saraya, tek adam-yolsuzluk-talan rejimine, baskıya, hukuk zorlamalarına ve ülkenin cendere altına alınmasına karşı olduğumuzu en net şekilde milyonlarla ifade edeceğiz. Eğer erken seçim istiyorsanız, bu saray rejimi değişsin istiyorsanız, daha özgür-demokratik ve herkesin karnını doyurduğu Türkiye istiyorsanız 23 Mart'ta sandık başına. Hepimize görev düşüyor."

"28 Ocak ile 28 Şubat arasında CHP'ye 113 bin 517 yeni üye katıldı"

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, iktidara yürüyüş programlarını mahalle, ilçe ve illerdeki örgütlerle birlikte oluşturduklarını belirtti. Aytekin, 31 Mart seçimlerinde CHP'nin 47 yılın en yüksek oy oranına ulaşarak, Türkiye'nin birinci partisi olduğunu ve yüzyıllık özlemin hayata geçirdiğini ifade ederek, "O günden bugüne o birincilik devam etmektedir" dedi. Aytekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 28 Ocak'ta yaptığı üye olma çağrısının ardından, 28 Ocak ile 28 Şubat arasında CHP'ye 113 bin 517 yeni üye katıldığını duyurdu.

"Saray düzenini yerle bir edeceğiz"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 31 Mart seçimlerinin ardından partisinin büyük bir enerji kazandığını belirterek, "31 Mart'ta birçok şeyi tuzla buz ettik. Yapılmaz denilenleri yaptık. Olmaz denilenleri gerçekleştirdik. Şimdi yeni bir yolcuğun arifesindeyiz. Bu defa bir iktidar yürüyüşündeyiz. 31 Mart'ın bize verdiği enerjiyle, Türkiye'nin birinci partisi olmanın güvenle ilk yapılacak seçimlerde bu zam, zulüm, saray düzenini yerle bir edeceğiz. Türkiye'ye yeniden bahar gelecek, Türkiye'ye yeniden demokrasi gelecek. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını CHP demokrasiyle taçlandıracak. Buna inancımız tamdır. Ne baskılar, ne zulümler ne de mahkemelerin bir siyaset aracı olarak kullanılması buna engel olamayacaktır" diye konuştu.