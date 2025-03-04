Chp Grup Toplantısı... İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Adnan Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, "İl Başkanımıza ikinci bölgedeki tüm milletvekillerimizle birlikte, Adnan Beker'le birlikte ikinci bölgeyi sıkı bir çalışma için emanet ediyorum. Grubumuzda seveni çok, sevmeyeni yok. Adnan Beker ayrıca grubumuza sevgili Mansur Başkan'ımızın da emanetidir" dedi.

(TBMM)- İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Adnan Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, "İl Başkanımıza ikinci bölgedeki tüm milletvekillerimizle birlikte, Adnan Beker'le birlikte ikinci bölgeyi sıkı bir çalışma için emanet ediyorum. Grubumuzda seveni çok, sevmeyeni yok. Adnan Beker ayrıca grubumuza sevgili Mansur Başkan'ımızın da emanetidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Toplantı salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 600 kadın yer aldı. İYİ Parti'den 16 Kasım 2023 tarihinde istifa eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katıldı. Adnan Beker'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Böylece CHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıktı.

Özel, Adanan Beker'i kürsüye davet ederek şunları söyledi:

"CHP ailesi büyümeye devam ediyor. "Baba ocağının kapıları açık" dedik. Baba ocağına ihtiyaç duyan baba ocağına gelmek isteyen herkes için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'nin kapıları açık dedik. Büyümeye güçlenmeye devam ediyoruz. Bugün de grubumuz Ankara ikinci bölgedeki gücümüze güç katmak üzere grubumuza katılacak olan Ankaralı iş insanı, uzun yıllar sivil toplum ve yerel yönetim tecrübesinde bulunmuş, bugün Ankara'nın tüm odalarının çok önemli kuruluşlarının başkanlarının yol arkadaşlığıyla birlikte buraya gelmiş sevgili Adnan Beker'i baba evine katılmak üzere ve İl Başkanımızı buraya davet ediyorum.

İl Başkanımıza ikinci bölgedeki tüm milletvekillerimizle birlikte, Adnan Beker'le birlikte ikinci bölgeyi sıkı bir çalışma için emanet ediyorum. Grubumuzda seveni çok, sevmeyeni yok. Adnan Beker ayrıca grubumuza sevgili Mansur Başkan'ımızın da emanetidir. Onlara emanet ediyorum."

Adanan Beker: "Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum"

Beker ise şöyle konuştu:

"Başta beni baba ocağına davetleriyle onurlandıran Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel olmak üzere bu süreçte yanımda olan tüm milletvekillerimize ve partililerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada sağ siyasetinde tecrübelerim ve kurduğum hayallerimle bulunuyorum. Buradayım çünkü birlik ve beraberlik içinde bir şeyleri değiştirebileceğimize inanıyorum. Buradayım çünkü zorluklarla boğuşan, gariban, üretemeyen çiftçinin, siftah yapamayan esnafın sesi olmaya inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birlikte çalışacak birlikte mücadele edecek ve inşallah partimizi hep birlikte iktidara taşıyacağız. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayımızı ve siz değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı