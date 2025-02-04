Chp Grup Toplantısı.... Özgür Özel: "Chp Grubu Olarak Teğmenlerin Çıkış Tazminatlarını Ödeyeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki göstermeleri nedeniyle TSK'dan ihraç edilen teğmenler ile Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninin ardından "Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle ihraç edilen teğmenlerin TSK'ya ödeyecekleri tazminatı CHP Grubu olarak üstleneceklerini bildirdi.

TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin durumunu ele aldı. Özel, "Türk Silahlı Kuvvetleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu güzel milleti ve güzel devleti bu toprakları emanet ettiği, bu toprakların bir karışı için canını vermeye hazır her birimizin huzuru için ay yıldızlı şanlı bayrağın dalgalanması için gözünü kırpmadan canını vermeye hazır askerlerle, astsubaylarla, uzman çavuşlarla, subaylarla görev yapmaktadır. Bu ordunun şerefli subayları orduya katıldıkları ilk günden iki şeyin hayalini görürler. Bir, rütbe takacakları günün bir de meslek hayatlarında ulşacakları en üst rütbeden sonra şanla şerefle bu ordudan görevini yapmış olarak uğurlanacakları günün. Bu bazen albaylıktan emekli olur bazen yüzbaşılıktan, bazen amiral, general bazen çok erken bir şekilde ay yıldızlı al bayrağa sarılı bir tabutla. İkisini de birbirinden farklı görmezler. Bu teğmenler o hayalini gördükleri gün çok sevdikleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, orduya bayrağa bağlılıklarını dile getirmek için kılıçlarını çekip Ata'ya, bayrağa ve millete devlete sadakat yemini etmek istediler. Yıllardır olan bu gelenek belki de Harp Okulu’na girerken onları oraya çeken o kılıç çatma törenine izin istediler, ‘olmaz’ dediler, ‘törende olmaz’. Onlar da dedi ki ‘tören bitince Sayın Cumhurbaşkanı gidince, protokol gidince biz bu töreni birlikte yaparız.’ Gittiler, yeminlerini yaptılar ve ardından ‘emre itaatsizlik ettiniz’ diye Disiplin Kurulu’na sevk edildiler. Aslında ordunun şeref yılıydı bu yıl, kurulduğu günden beri ilk kez Kara, Hava, Deniz Harp Okulları’nın üçünün de birincisi bir kadın teğmendi. Bu hem Türk kadınının başarısıydı, bu bir Cumhuriyet hikayesiydi. Bunu hazmedemeyen bazı şeriatçı odaklar, bunu hazmedemeyen birtakım tarikatlar, cemaatler sekiz gün boyunca sosyal medyadan başta Ebru teğmen olmak üzere teğmenlere saldırdılar" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Onları şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız"

"Selamını gülerek aldığı, hatrını sorduğu, ödülünü verdiği elini sıktığı Ebru teğmene sekiz gün susup ‘Sen kime kılıç çekiyosun’ diye çıkışta bulundu Erdoğan. O günden sonra itiraz ettik, millet sahip çıktı, Erdoğan suçladı. Maalesef o günden sonra teğmenlere soruşturmalar açıldı ve teğmenlerimizden beşi ve üç komutanları ordudan ihraç edildi. Birincisi teğmenlere aylardır sosyal medyadan hakaret edenler, cinsiyetçi küfür edenler, tehdit edenler, açık açık hedef gösterenlere soruşturma açılmamışken teğmenler ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dedikleri için cezalandırılıp atıldılar. Ben şunu söylemeye devam edeceğim, teğmenlerimizle ilgili bir yanda bir cübbeli amirale soruşturmayı aylarca bekletip emekli hakkını verenler onların gençlik hayallerini mahvettiler. Yetmedi komutanlarının emekliliklerini de vermeden, emekli çağındaki komutanlarını yaktılar. Teğmenlerin de hayatlarını kararttılar. Beş teğmen ve üç komutanı hepimizin onurudur, gururudur. Onlar kendilerini hangi mevkide, makamda görmek istiyorlarsa bunu sağlamak boynumuzun borcudur. İktidar değişene kadar onları misafir edeceğiz, iktidar değişiminden sonra mümkün olan en kısa süre neyse birkaç hafta birkaç ay içinde teğmenlerimizi hiçbir kayıpları olmadan, maddi ve manevi dönem arkadaşlarından asla geri bırakmadan teğmenlerimizi bu kayıplarını telafi edeceğiz. Onları o şanlı üniformalarına mutlaka kavuşturacağız.

"Borç bizim borcumuzdur"

Meclis tarihinde yapılmamış bir şey yapacağız. Biraz önce Grup Başkanvekilim CHP grubunun oturum sayısını vererek resmi oturumu açtı, birazdan da kapatacak. Biz kapalı oturumlarda bazı kararlar alıyoruz. Siyasi kararlar ya da maddi konularla ilgili kararlar. Şimdi hem bu teğmenlerimizle hem de Tuzla Piyade Okulu’ndan uzaklaştırılan 7 teğmen vardı hatırlarsanız. Atatürk’ün resmini yakasına takmayanlara had bildirdikleri, görev yaptıkları için ordudan atılmışlardı. 2’si yürütmeyi durdurma ile döndü, biri dönmem dedi yargılandı diğer dördü de 5 teğmenimize orduya girdikleri ilk gün yedikleri ilk lokma ekmekten attıkları kurşuna, giydikleri kıyafetten terliğe kadar bütün yapılan masrafı faizi ile çıkarıp tazminat belirlemişler. Bu 5 teğmen için bizim bugünkü 5 teğmenimizi de yargılıyorlar, attılar. Onlara da tazminat çıkabilir ya da çıkmaz CHP grubu kapalı oturumlarında yaptığı oylamayı hiç kimseden gizlemeden saklamadan burada huzurunuzda yapıyoruz. CHP grubu milletvekillerinin Tuzla Piyade Okulu’ndan atılan 5 teğmenin ve burada okuldan atılan 5 teğmenin diğer 5 teğmenin çıkmış tazminatlarını bu teğmenlerimizin de çıkacak olası tazminatlarını maaşlarından yapacağımız kesintilerle ödemelerini oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teğmenimin yediği ekmek de, yaktığı kurşun da... Borç bizim bizim borcumuzdur."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı