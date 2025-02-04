Chp Grup Toplantısı... Özgür Özel: "Kültür Ve Turizm Bakanının Yargılanması İçin Partilerle Görüşeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya yangın faciasına ilişkin olarak, "CHP olarak bir soruşturma komisyonu önerisini hazırladık. Bu hafta içinde önce bütün muhalefet grup yönetimlerine ziyaretlerde bulunacağız. Onlardan 279 rakamını sağlayana kadar ortaklaşmak için çaba sarfedeceğiz. Ardından 21 tane vicdanlı, oy aldığı Anadolu'nun temiz insanlarından korkacak milletvekiline ihtiyacımız var. Milletvekillerine teker teker ulaşıp 'bu ayıba ortak olmayın, bu bakanı Yüce Divan'a yollayalım. Anayasa Mahkemes

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya yangın faciasına ilişkin olarak, "CHP olarak bir soruşturma komisyonu önerisini hazırladık. Bu hafta içinde önce bütün muhalefet grup yönetimlerine ziyaretlerde bulunacağız. Onlardan 279 rakamını sağlayana kadar ortaklaşmak için çaba sarfedeceğiz. Ardından 21 tane vicdanlı, oy aldığı Anadolu'nun temiz insanlarından korkacak milletvekiline ihtiyacımız var. Milletvekillerine teker teker ulaşıp "bu ayıba ortak olmayın, bu bakanı Yüce Divan'a yollayalım. Anayasa Mahkemesinde açık bir şekilde bu çark nasıl kurulmuş, bu evlatlar nasıl yanmış hep beraber bakalım" diyeceğiz" dedi.

TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında gelinen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan Kartalkaya otel faciasının üzerinden tam iki hafta geçti. Olay günü İçişleri Bakanı tüm sorumluların on gün içinde belirleneceğini taahhüt etmişti. Bugün o sözün üzerinden tam 14 gün geçti. Sorumlular ortada yok. Adalet Bakanı'nın önce resmi yazı ile görevlendirdiği sonra kabul etmeyip "bu rapora Bolu Belediyesi'ni ilave etmezseniz almayız" dedikleri, "bu rapordan Turizm Bakanlığı'nı çıkarmazsanız almayız" dedikleri rapora önce korsan dediler. Resmi görevlendirme yazısını açıkladık. 7 kişilik bilirkişi heyeti mesleki namuslarına da kişisel onurlarına da sahip çıktılar ve suçlu görmediklerini o rapora ilave etmediler. Suçlu gördüklerini de çıkarmadılar. Bizim bu raporu ifşa etmemizden ve bilirkişinin raporunun arkasında durmasından sonra bu kez "ihtiyaç gördük, heyeti genişletiyoruz" dediler. O günden bugüne yeni bilirkişiler çalıştılar ama ne eski rapor ne yeni bilirkişilerin ilavesi ne de ayrı bir rapor ortada yok. Oysa gözaltındakiler hakim karşısına çıkarken o rapora göre sorumlulukları belirlenecek. Ama rapor İl Özel İdaresini dolayısıyla Bolu Valilğini sorumlu tuttuğu için, Turizm Bakanlığını sorumlu tuttuğu için raporun iki parçası birbirini suçlayan AK Partililerden ve onların atadıklarından oluşuyor. Herkesin bu meseleyi doğru yerden okuduğunu gördüler, gözlerine far tutulmuş tavşan gibi hakikatin karşısında hareketsiz kaldılar, 14 gündür kıpırdayamıyorlar.

"Bu utanç daha fazla gizlenemez"

Turizm Bakanı en son televizyonlar önüne çıktığında 25 kez "bilmiyorum, haberim yok" diyerek aslında nasıl acziyet içinde olduğunu gösterdi. Kendisinin 2-3 yıl önce çıktığı bir televizyon programı ortaya çıktı. O programda kendi ağzından "belediyelerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı dediğiniz aslında yangın belgesidir, itfaiye içerikleridir. Bu belgeleri verirler bir daha turizm tesislerinde denetleme yapmazlar. Bizde ise öyle değildir. Sınıflandırma belgesi vardır, bakanlığın belgesi işletme belgesidir ve bakanlık düzenli olarak buraları kontrol eder" diyerek Bolu Belediyesi'nin bir kere gitmesi gerektiğini ama daha sonra rutin denetimin kendilerinde olduğunu ve bir şey istenecekse kendilerinin isteyeceğini açıkça söylemiş. İçişleri Bakanı hala verdiği söze rağmen sessiz şekilde duruyor. Bu utanç maalesef daha fazla bu çuvala sığmaz. Bu utanç daha fazla gizlenemez.

"Kalem sizin, mürekkep sizin, sorumlu sizsiniz"

21 Ocak'ta yangın sürerken onlar önce kalkıp 10 can kaybımız var deyince biz 66 kaybı bilip Valilik ya da Bakan açıklasın diye beklerken altı saat Ankara İl Kongresi'nin bitmesini bekletip Kürşad Zorlu'ya yangından kaçıyormuş gibi rozet takıp, biz haftalık grup toplantısını ertelerken İl Kongresi bitince gerçek rakamları açıklayanlar bu sorumluyu 23 Şubat'ı bekletip büyük kongrelerini yapıp güya bu yangının AK Parti'nin sırtına yük olmasına engel olup çok sayıda bakan değişirken Turizm Bakanı ve diğerlerini birlikte değiştirip bu işten kurtulma yoluna gidiyor. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; Ankara İl Kongresi ayıplı bir işti yanlış yaptınız. Şimdi Büyük Kongreyi beklemek daha büyük bir yanlıştır. Bu bakanı derhal görevden alınız çünkü onu ne gün görevden alırsanız alın şu gerçeği değiştiremezsiniz; bu bakanı da iktidarınız boyunca bu ülkeye felaketler yaşatan büyün bakanları da atayan kalem sizsiniz. Kalem sizin, mürekkep sizin, sorumlu sizsiniz. Bunu değiştiremezsiniz.

Meclis, facianın araştırılması için bir araştırma komisyonu kurdu. Elbette oy da verdik, üye de veriyoruz, çalışma da bekliyoruz. Ancak bu komisyonun otele gidip yangın nasıl çıkmış, sorumlu kimmiş diyerek bir süreç içinde yer almasından ziyade bu komisyonun Kartalkaya yangınından hareketle Türkiye'de benzer faciaların yaşanmasın diye, bir anneanne altı torununu birden kaybetmesin diye, bir baba iki oğlunu toprağa gömmesin diye, okullar kapanıp karne sevinci ile eve koşan çocuklar dün okul başı yapamayıp sıralarında karanfiller olmasın diye bu Meclis'in oturup bütün kanunları bütün mevzuatları, sorumluluk alanlarını, eksik yetkilendirmeleri mutlaka doğru tarif etmesi ve Türkiye'yi bir daha bu felaketlerin yaşanmayacak şekilde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması bu Meclis'in önemli bir görevidir.

"Bu işin yerelde değil daha yukarıda Ankara'da sorumluları var"

Bu işin yerelde değil daha yukarıda Ankara'da sorumluları var. Bunları bir savcı sorgulayamıyor. Kültür ve Turizm Bakanına sorulacak çok sorunun alınacak çok cevabın ve gerçekten sorulacak bir hesabın olduğuna bu milletin yüzde 99'u ikna olmuş durumda. Ama bunun yapılması için Meclis'te bir soruşturma komisyonu kurmak gerekiyor. Bunun kurulma talebi suç duyurusudur. O dilekçenin Meclis'e gelmesi savcılık aşamasıdır. Meclis'teki komisyonun oluştuğu raporun oylanması mahkemeye sevktir, kabul edilmesi yüce divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinin yargılamayı yapmasıdır. Bunun için bu Meclis'e görev düşüyor. 16 Nisan 2017 referandumu bir tek adam rejimi yaratırken sahada işlenen suçların Ankara'da tepedeki sorumlularını sorgulamama konusunda da kendisine önemli güvenceler aldı. 1983'ten 2017'ye kadar beğenmedikleri o anayasada eğer böyle bir durum varsa 55 milletvekilinin imza atıp bu bakan soruşturulmalı demesi yetiyordu. Bugün Meclis 600 kişi 60 kişi yetecekti. Bu 60 kişi yerine şimdi sadece bu bakanın sorumluluğunu hissediyorum, Meclis bir komisyon kursun diye önerecek milletvekili sayısı 301'e çıktı. AKP ve MHP dışında 279 milletvekili var. Bütün muhalefet birleşse sadece bakalım bile diyemiyoruz.

Biz CHP olarak bir soruşturma komisyonu önerisini hazırladık. Bu hafta içinde önce bütün muhalefet grup yönetimlerine ziyaretlerde bulunacağız. Onlardan 279 rakamını sağlayana kadar ortaklaşmak için çaba sarfedeceğiz. Ardından 21 tane vicdanlı oy aldığı Anadolu'nun temiz insanlarından korkacak milletvekiline ihtiyacımız var. Milletvekillerine teker teker ulaşıp "bu ayıba ortak olmayın, bu bakanı Yüce Divan'a yollayalım. Anayasa Mahkemesi'nde açık bir şekilde bu çark nasıl kurulmuş, bu evlatlar nasıl yanmış hep beraber bakalım" diyeceğiz. Kartalkaya'nın sorumlularının soruşturulması için Meclis'te bulunan 593 baba, anne, evlat, kardeşe sesleniyoruz; var mısınız bundan hesabı hep beraber soralım."

(SÜRECEK)

Anka Haber Ajansı