Chp, Haftalık "odak Anket"ler İle Seçmenin Nabzını Tutuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğunun, haftalık olarak parti tarafından "odak anket"lerle düzenli takip edildiği öğrenildi. AK Parti seçmeninin en çok "vergide adalet" talebini desteklediği, MHP seçmeninin yüzde 50'ye, İYİ Parti seçmeninin ise tamamına yakınının Özgür Özel'in söylemlerini olumlu karşıladığı belirlendi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğunun, haftalık olarak parti tarafından "odak anket"lerle düzenli takip edildiği öğrenildi. AK Parti seçmeninin en çok "vergide adalet" talebini desteklediği, MHP seçmeninin yüzde 50'ye, İYİ Parti seçmeninin ise tamamına yakınının Özgür Özel'in söylemlerini olumlu karşıladığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; CHP, seçmenin görüşünü haftalık düzenlenen "odak anket"ler ile ölçüyor. Genel Başkan Özgür Özel'in konuşmalarının halkta nasıl karşılık bulduğu, farklı partilerin seçmenlerinin bu konuşmaları nasıl değerlendirdiği belirleniyor.

Parti kaynaklarına göre; AK Parti seçmeni en çok "vergide adalet" talebini destekliyor. MHP seçmeninin yüzde 50'ye yakını Özgür Özel'in söylemlerini olumlu karşılıyor. İYİ Parti seçmeninin tamamına yakını da Özel'in söylemleri doğru buluyor.

Diğer partilerin dışlayıcı tavrına karşın CHP'nin DEM Parti'ye yaklaşımının, DEM Parti seçmenine olumlu yansıdığı ifade ediliyor.

Anka Haber Ajansı