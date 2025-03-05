Chp Hakkari İl Başkanlığı, Ramazan Pidesi Dağıttı

(HAKKARİ) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hakkari İl Başkanlığı, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı.

CHP Hakkari İl Başkanı Suzan Çakırbeyli ve parti yönetimi, çarşı merkezinde gerçekleştirdikleri ramazan pidesi dağıtımında, artan maliyetler karşısında vatandaşların temel gıdaya erişimede yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Çakırbeyli, “Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari İl Örgütü olarak Ramazandan bir hafta önce maalesef artan maliyetleri, Ramazan sofralarının ne kadar boş olacağına en temel gıda maddelerinin erişimin zorlanacağına değinmiştik. Bunun tabii ki temelinde pide fiyatları vardı. Gerçekten alım gücünün gün geçtikçe azaldığı ilimizde 8-9 nüfuslu hanelerde pide almak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bir nebze olsun halkımıza destek olabilmek için pide dağıttık. Bunlar tabii ki kalıcı çözümler değil geçici çözümler. Umut ediyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bütün halkımız refaha edecek yoksulluğu ortadan kaldırıp halkımızla iç içe refah içinde yaşayacağız” ifadesini kullandı.

Anka Haber Ajansı