Chp Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki: Kendi Yaralarımızı Sarıyoruz

CHP, Hatay’da koordinasyon toplantısı yaptı. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, “Genel Merkez yöneticilerimiz, diğer büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz burada. Hatay'a emek veren, depremzedelerimizin yanında olan herkese teşekkür ederiz. Teşkilatımız yönetici ve üyeleri ile milletvekillerimiz, başkanlarımız el ele çalışıyoruz. Kendi yaralarımızı sarıyoruz” dedi.

CHP, Hatay’da koordinasyon toplantısı yaptı. CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, “Genel Merkez yöneticilerimiz, diğer büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz burada. Hatay'a emek veren, depremzedelerimizin yanında olan herkese teşekkür ederiz. Teşkilatımız yönetici ve üyeleri ile milletvekillerimiz, başkanlarımız el ele çalışıyoruz. Kendi yaralarımızı sarıyoruz” dedi.

CHP, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Afet Kriz Merkezi’nde koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantıya, CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, belediye başkanları, milletvekilleri ve parti yöneticileri katıldı.

Depremzede vatandaşların ihtiyaçlarının da konuşulduğu toplantıda, depremin ilk üç günü Hatay’da arama-kurtarma konusunda ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Belediye başkanları ve Hatay milletvekilleri ise ilçelerin özellikle çadır, konteyner, gıda ve hijyen malzemeleri gibi acil ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

“HATAY'A EMEK VEREN, DEPREMZEDELERİMİZİN YANINDA OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Çeşitli görev bölüşümlerinin yapıldığı toplantı sonrası değerlendirme yapan CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki, şunları söyledi:

“Kayıplarımızı toprağa verdikten sonra teşkilat olarak hızla alanda görev aldık. Sayın Genel Başkan’ımız, deprem bölgemize üç kez geldi. Genel Merkez yöneticilerimiz, diğer büyükşehir belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz burada. Hatay'a emek veren, depremzedelerimizin yanında olan herkese teşekkür ederiz. Teşkilatımız yönetici ve üyeleri ile milletvekillerimiz, başkanlarımız el ele çalışıyoruz. Kendi yaralarımızı sarıyoruz. Bundan sonra da çok daha hızlı şekilde hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidereceğiz.”

Anka Haber Ajansı