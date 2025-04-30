Chp Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un Girişimleriyle Odabaşı Mahallesi Rezervden Çıkarıldı

Haber:Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY)-Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı mahallesinde on gün önce az hasarlı ve hasarsız evlere 15 gün içinde boşaltılmaları için tebligatı gönderilmişti. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yetkili kişilere ulaşarak, sorunun çözümüne katkı sundu; Odabaşı mahallesindeki sağlam tek katlı evler rezerv alandan çıkarıldı.

Antakya ilçesi Odabaşı mahallesi depremde çok büyük yıkımın yaşandığı yerlerden. Zeytinlik arazilerin imara açılmasıyla çok katlı yeni binaların yapıldığı mahalledeki binaların çoğu depremin ilk dakikasında yıkıldı. Mahalle baştan beri rezerv alan içindeydi ama mahalleliye yetkililer; hasarsız tek katlı, bahçeli evlerin proje alanı, rezerv dışında kaldığını sağlam evlerin yıkılmayacağını bildirdi. Mahalleliler de bu bilgiye dayanarak evlerini güçlendirdi ve oturmaya devam etti. On gün önce birçok mahallelinin evine 15 gün içinde boşaltma kararı asıldı. Bu kararla şok olan Odabaşılılar, CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur’a ulaştı ve seslerini duyurmasını talep etti. Olayı basında da duyuran, Bakanlığa ulaşan Milletvekili Güzelmansur’un çabaları sonuç verdi. Odabaşı mahallesinde sağlam ve az hasarlı evler rezerv alandan çıkarıldı.

"Bakan az hasarlı ve hasarsız evlerin yıkılmayacağını söyledi"

Yeni gelişmenin ardından mahalleli ile bir araya gelen Mehmet Güzelmansur şu açıklamayı yaptı: Antakya'nın Odabaşı mahallesindeyiz. 10 gün önce Odabaşı Mahallesi rezerve alandan dolayı sıkıntı yaşadı. Hasarsız ve az hasarlı evlerinin yıkılıp, rezerv alan ilan edildiğini bilgisi verildi bize. Sayın Bakan’la az önce görüştüğümde bunun sözünü verdi; Odabaşı halkına selamlarımı iletiyorum az hasarlı ya da hasarsız evlere dokunulmayacak. Rezerv haritası çıkaracağız. Ben de buradan tüm Odabaşı Mahallesi'nde müjdeliyorum."

"Yıkılmayacağının sözü verildi, teşekkür ediyoruz"

Mehmet Güzelmansur’un ardından konuşan CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu, 10 gün önce mahalleye evlerin yıkımı için tebligat geldiğini söyleyerek, “Odabaşı mahallemize tebligat yapıştırıldı ve hanelerin yıkılacağı söylendi. Sonrasında Sayın vekilimiz Mehmet Güzelmansur, Bakan yardımcısını aradı ve görüşme sağladı. Bakan Yardımcısı yıkılmayacağının sözünü verdi. Buradan kendisine teşekkür ediyorum, vekilimize de Odabaşı halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Son olarak konuşan Antakya Belediyesi Meclis Üyesi Semir Köse, "Odabaşı Mahallesi rezerve haritası ilan edildiğinden beri ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bir proje alanı dışındayız, bir proje alanı içinde. Bununla ilgili en son 10 gün önce tebligat gelmişti, 15 gün içinde evlerin boşaltılması istendi. Biz de Milletvekilimiz Mehmet Güzelmansur’a ricada bulunduk, geldi burada vatandaşın derdini dinledi. Bakan yardımcımıza da ulaştı. Şu an için az hasarlı ya da hasarsız olan evleri yıkılmayacağının garantisi verildi. Vekilimize, bakan yardımcımıza ve Sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anka Haber Ajansı