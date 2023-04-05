Chp Hatay Milletvekili Şahin’den Tepebaşı Belediyesi'nin Misafir Ettiği Depremzedelere Ziyaret

Chp Hatay Milletvekili Şahin’den Tepebaşı Belediyesi'nin Misafir Ettiği Depremzedelere Ziyaret

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü’nde konuk ettiği depremzedeleri ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a ve Eskişehir halkına teşekkür etti. Depremzede vatandaşlar ise depremlerin ilk gününden itibaren Tepebaşı Belediyesi’nin her ihtiyaçlarında yanlarında olduğunu belirterek Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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