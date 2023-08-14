Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinden Etkilenen Hatay’a Gidiyor

Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinden Etkilenen Hatay’a Gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal başkanlığındaki CHP heyeti yarın, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a gidiyor. CHP heyeti, bölgedeki iki gün boyunca incelemelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal başkanlığındaki CHP heyeti yarın, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’a gidiyor. CHP heyeti, bölgedeki iki gün boyunca incelemelerde bulunacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depreminden ardından 6 ay geçti. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal başkanlığında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’dan oluşan heyet; yarın Hatay’a gidiyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Hatay’a giden heyet, iki gün boyunca bölgede yapacakları incelemelerin ardından sorunları gündeme taşıyacaklar. Çadırkent, konteyner kentleri ziyaret edecek olan CHP heyeti, yurttaşların sorunlarını dinleyecekler. Yaklaşan kış ayları öncesi yurttaşlar için alınan önlemleri hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin eğitim, öğretim için hazırlıkların son durumunu inceleyerek Meclis’in ve ülkenin gündemine taşıyacaklar.

Anka Haber Ajansı

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