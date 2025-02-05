Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Adana'da Düzenlenen Yürüyüşe Katıldı

Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin İkinci Yılında Adana'da Düzenlenen Yürüyüşe Katıldı

CHP Heyeti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümünde Adana'ya gitti. Hhayatını kaybedenleri anmak üzere yürüyüş düzenlenen yürüyüşte CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu hala çadırda, konteynerde yaşıyor" dedi.

(ADANA) - CHP Heyeti, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümünde Adana'ya gitti. Hhayatını kaybedenleri anmak üzere yürüyüş düzenlenen yürüyüşte CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu hala çadırda, konteynerde yaşıyor" dedi.

CHP Heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adana'ya giderek yurttaşları ziyaret etti. Heyet, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde il ve ilçe örgütleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda yurttaşın katılımıyla hayatını kaybedenler anmak için yürüdü.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, burada yaptığı açıklamada, "Adana'dayız. 13 milletvekilimiz ve parti yönetimimiz burada. Unutmuyoruz, unutturmuyoruz ve affetmiyoruz. Üzülerek söylüyorum, deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın büyük çoğunluğu hala çadırda, konteynerda yaşıyor. Evlerinden uzakta yaşıyor. Türkiye'nin en büyük acılarından bir tanesi. Bugün buradayız. Sözün bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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