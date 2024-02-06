Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Adıyaman’da

Chp Heyeti, 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Adıyaman’da

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi ve Yüksel Mansur Kılınç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba’dan oluşan CHP Heyeti 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’da düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar ve CHP milletvekilleri, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, Adıyaman’da; hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi ve Yüksel Mansur Kılınç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Uşak Milletvekili Ali Karaoba’dan oluşan CHP Heyeti; 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman’da; depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katıldı.

Milletvekilleri, depremde yaşamını yitirenleri anmak için karanfil bıraktı.

Anka Haber Ajansı

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