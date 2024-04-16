Chp Heyeti, Demirtaş Ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davayı Takip Edecek

Chp Heyeti, Demirtaş Ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davayı Takip Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın yarınki duruşmasını takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'den oluşan bir heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın yarınki duruşmasını takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'den oluşan bir heyet görevlendirdi.

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki (17 Nisan Çarşamba) duruşmayı izlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever duruşmayı takip edecek.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Konuralp'ten Başak Demirtaş Ve Zengin'e Destek, Trol Saldırısıyla Mücadele Çağrısı
Konuralp'ten Başak Demirtaş Ve Zengin'e Destek, Trol Saldırısıyla Mücadele Çağrısı
Erdoğan: "13 Nisan Gecesi Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Gerilimin Birinci Müsebbibi Netanyahu'dur"
Erdoğan: "13 Nisan Gecesi Yüreklerimizi Ağzımıza Getiren Gerilimin Birinci Müsebbibi Netanyahu'dur"
Ağbaba Ve Zengin Arasında "İsrail Tartışması"
Ağbaba Ve Zengin Arasında "İsrail Tartışması"
Gökan Zeybek'ten Akp'ye Kocagöz Tepkisi: "Mahkemeler Üzerindeki Bu Vesayet Anlayışından Vazgeçin"
Gökan Zeybek'ten Akp'ye Kocagöz Tepkisi: "Mahkemeler Üzerindeki Bu Vesayet Anlayışından Vazgeçin"
Antalya'da Mesut Kocagöz’ün Tutuklanmasına Chp’lilerden Protesto
Antalya'da Mesut Kocagöz’ün Tutuklanmasına Chp’lilerden Protesto
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ata’nın Huzurunda
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ata’nın Huzurunda