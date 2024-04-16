Chp Heyeti, Demirtaş Ve Yüksekdağ'ın Yargılandığı Davayı Takip Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın yarınki duruşmasını takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'den oluşan bir heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın yarınki duruşmasını takip etmek üzere Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever'den oluşan bir heyet görevlendirdi.

Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarınki (17 Nisan Çarşamba) duruşmayı izlemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet görevlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevlendirmesiyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever duruşmayı takip edecek.

Anka Haber Ajansı