Chp Heyeti, Diyarbakır Ve Mardin’deki Yangın Bölgesinde İncelemede Bulunacak

Chp Heyeti, Diyarbakır Ve Mardin’deki Yangın Bölgesinde İncelemede Bulunacak

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öncülüğündeki heyet, Diyarbakır ve Mardin arasında yangının meydana geldiği kırsal mahallelerde incelemede bulunup, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

(DİYARBAKIR) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öncülüğündeki heyet, Diyarbakır ve Mardin arasında yangının meydana geldiği kırsal mahallelerde incelemede bulunup, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulunacak.

Diyarbakır ve Mardin arasında çıkan ve 15 kişinin yaşamınaı kaybettiği yangın bölgesinde CHP heyeti incelemede bulunacak. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır öncülüğünde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır İl başkanı İsmail Akyıl’dan oluşan heyet, yangın felaketinin yaşandığı Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan ve Yazçiçeği mahalleleri ile Mardin’in Mazıdağ ilçesi Yücebağ mahallesini ziyaret edecek. CHP heyeti, ziyaretleri kapsamında, yangının çıktığı bölgede incelemede bulunup, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyede bulunacak.

Öte yandan, yangına ilişkin AKP Diyarbakır İl Başkanı Av. Raşit Ocak'ın, Çınar Kaymakamlığı binası önünde açıklama yapacağı duyuruldu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda
Chp Heyeti Kayseri Pınarbaşı'nda
Chp Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Türkiye, Tarihinde Görülmemiş Bir Buhranı Yaşıyor"
Chp Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Türkiye, Tarihinde Görülmemiş Bir Buhranı Yaşıyor"
Türker Ateş: Konut Kiraları Son İki Yılda Dört Kat Arttı
Türker Ateş: Konut Kiraları Son İki Yılda Dört Kat Arttı
Chp Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Yarın Bakan Şimşek İle Bir Araya Gelecek
Chp Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Yarın Bakan Şimşek İle Bir Araya Gelecek
Ömer Fethi Gürer'e Dert Yanan Kadın Çiftçi: "40 Senedir Sebze Üretiyorum, Bir Ev Sahibi Bile Olamadım"
Ömer Fethi Gürer'e Dert Yanan Kadın Çiftçi: "40 Senedir Sebze Üretiyorum, Bir Ev Sahibi Bile Olamadım"
Özgür Özel’den Avrupa Şampiyonu Yüzücü Emre Sakcı’ya Tebrik Mesajı
Özgür Özel’den Avrupa Şampiyonu Yüzücü Emre Sakcı’ya Tebrik Mesajı
Özgür Özel, Gaffar Çiçek Ve Melisa Yavaşoğlu Çiftinin Nikah Şahitliğini Yaptı
Özgür Özel, Gaffar Çiçek Ve Melisa Yavaşoğlu Çiftinin Nikah Şahitliğini Yaptı