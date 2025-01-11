Chp Heyeti, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu İle Görüştü

CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Depreme hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından açıklama yapan Vali Hatipoğlu, "Diliyoruz ki ülkemiz hiçbir afete maruz kalmasın ama ülkemiz deprem ülkesi. Bu anlamda da biz her konuda hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Haber: Serra Taylan

(ELAZIĞ) - CHP milletvekillerinden oluşan heyet, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Depreme hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından açıklama yapan Vali Hatipoğlu, "Diliyoruz ki ülkemiz hiçbir afete maruz kalmasın ama ülkemiz deprem ülkesi. Bu anlamda da biz her konuda hazırlıklı olmalıyız" dedi.

CHP Milletvekili Gürsel Erol, İsmet Güneşhan, Ali Karaoba, Semra Dinçer, Mühip Kanko, Nermin Yıldırım Kara ve Aliye Timisi Ersever'den oluşan heyet Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Tunceli'nin depreme hazırlık süreci, Elazığ’ın lojistik üs olması yönünde yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. Erol, şunları söyledi:

"Perşembe gününden itibaren 21 milletvekili arkadaşımızla Tunceli ve Elazığ Bölgesi'ndeyiz. Dün Tunceli'ye gittik. Tunceli valisini ziyaret ettik. Tunceli’de olası bir deprem ve riskleri konusunda neler yapıldığı ve alınması gereken tedbirlerle ilgili görüşmeler yaptık. Bugün Elazığ’dayız. Hafta sonu olmasına rağmen bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarla hem ilimizi, hem de deprem sonrası yapılan TOKİ konutları ve Elazığ’da yapılan işler ve tedbirlerle ilgili olarak yerinde geziler yaptık. Biz milletvekili arkadaşlarımla nezaketinden dolayı teşekkür ederiz. Bundan sonraki çalışmalarda da ilimizin milletvekilleri ile ilimizin valisi olarak sizinle bakanlıklar ve bürokratlar düzeyinde görüşmelere iştirak edeceğiz. Şimdiye kadar yapılan bu randevu ve görüşmelere de bizi de ayrıca muhalefet partisi olarak Cumhuriyet halk partisi Milletvekili olarak davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ise şunları söyledi:

"Bölgemize hoş geldiler diyorum. Umarım hem kendileri için hem de bölgemiz için güzelliklere vesile olur. Sizlere de nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Tabi hem Elazığ’da, hem Tunceli’de depremle ilgili olarak yapılan çalışmaları gördünüz. Umuyoruz ki her şeyi daha iyi yaparız. Ülkemizin, devletimizin imkânları nisbetinde elimizden gelen herşeyi yapmaya çalışıyoruz bu anlamda. Olası depremlere hazır hale gelmek için daha da güçlü hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da AFAD’la ilgili olarak çok önemli çalışmalarımız var. Yerelde arama kurtarma ve AFAD gönüllülüğü yapısını oluşturma sürecimiz devam ediyor. Bu anlamda hem üniversitemiz hem belediyelerimizde ayrıca arama kurtarma birimleri oluşturma sürecimiz devam ediyor. Daha da iyiye gideceğiz inşallah. Bu aynı zamanda ilimizin civar illerde olası, farklı yerlerdeki doğal afetlere müdahalesi anlamında da önemli bir unsur. Biz mobil mutfak inşaasındayız. Ayrıca oralara müdahaleye gidecek arkadaşlarımızın kalacakları mobil konteynerlerin yapımıyla ilgili olarak da bir çalışmamız var. Bunlar da ilimizi daha hazır hale getirme noktasında güzel gelişmeler. Diliyoruz ki ülkemiz hiçbir afete maruz kalmasın ama ülkemiz deprem ülkesi. Bu anlamda da biz her konuda hazırlıklı olmalıyız."

Anka Haber Ajansı