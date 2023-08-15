Chp Heyeti Hatay'da... Burcu Köksal: "sağlık, Barınma, Gıda Lüks Haline Gelmiş

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a giden CHP heyeti, Antakya'da konteyner ve çadırkentlerde depremzedelerin yaşadıkları sorunları dinledi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, bölgede sağlık, barınma ve gıdanın lüks haline geldiğini vurgulayarak, “Hatay kaderine terk edilmiş durumda. Çadır kentlerde çok ciddi sağlık sorunları var. Hijyen sıkıntısı yüzünden orada kalan depremzedeler sağlık sorunları ile baş etmek zorunda kalmış. Bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan işsizlik, temel gıda ma

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a giden CHP heyeti, Antakya'da konteyner ve çadırkentlerde depremzedelerin yaşadıkları sorunları dinledi. CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, bölgede sağlık, barınma ve gıdanın lüks haline geldiğini vurgulayarak, “Hatay kaderine terk edilmiş durumda. Çadır kentlerde çok ciddi sağlık sorunları var. Hijyen sıkıntısı yüzünden orada kalan depremzedeler sağlık sorunları ile baş etmek zorunda kalmış. Bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan işsizlik, temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorlanıyorlar. Az önce yemek kuyruğunu gördük, 2 saate yakın zamanda yemek beklediklerini ve ancak 2 saat sonrasında yemek alabildiklerini söylüyor depremzedeler" dedi.

CHP heyeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a giderek incelemelerde bulundu. Heyette, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Sever, Antalya Milletvekili Aliye Coşar ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

CHP heyeti, Antakya’da konteynerkent ve çadırkentte yurttaşların sorunlarını dinledikten sonra enkaz başında basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, AKP iktidarının yurttaşların sorunları ile ilgilenmediğini vurgulayarak, “Hatay kaderine terk edilmiş durumda. Çadırkentlerde çok ciddi sağlık sorunları var. Hijyen sıkıntısı yüzünden orada kalan depremzedeler sağlık sorunları ile baş etmek zorunda kalmış. Bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan işsizlik, temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorlanıyorlar. Az önce yemek kuyruğunu gördük, 2 saate yakın zamanda yemek beklediklerini ve ancak 1,5-2 saat sonrasında yemek alabildiklerini söylüyor depremzedeler. Artık gıdaya ulaşmak bile Hatay’da büyük sorun haline gelmiş” diye konuştu.

“SÖZLER SEÇİM MEYDANINDA KALMIŞ”

AKP iktidarı tarafından seçim öncesi verilen vaatlerin tutulmadığını belirten Köksal, “AKP iktidarı tarafından verilen sözler seçim meydanında kalmış. Depremzede bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan sağlık sorunları ile baş etmek zorunda bırakılmış” dedi.

Köksal, enkazların ayrı bir yerde ayrıştırılmaması nedeniyle yurttaşların çıkan asbestten kaynaklı kanser riskiyle karşı karşıya olduğunu da vurgulayarak, “Burada sulama işlemi yapılmıyor. Çıkan tozlar, asbest insan sağlığını, çevreyi ve doğayı tehdit eder hale gelmiş. Ciddi bir sağlık riski var. Hekimler bundan dolayı göz hastalıklarında, akciğer hastalıklarında artış görüldüğünü söylüyor. Uzun vadede kanser gibi ciddi hastalıkların bu bölgede rastlanma olasılığının yükseldiğini belirttiler. Asbest riski yüzünden. Depremden kurtulan vatandaş bir yandan geçim sıkıntısı, bir yandan sağlık sorunları ile baş eder hale gelmiş. Hatay halkı sesini duyurmak için adeta çırpınıyor” diye konuştu.

“SAĞLIK LÜKS HALİNE GELDİ”

Sağlıksız koşullarda yeni doğacak çocukların sağlının da tehdit altında olduğunu belirten Köksal, “O sağlıksız koşullarda az önce 6 aylık hamile kardeşimiz doktora gidemediğini, kadın doğum uzmanı olmadığını söylüyor. Bölgede sağlık, barınma, gıda lüks haline gelmiş durumda” dedi.

Anka Haber Ajansı