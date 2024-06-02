Chp Heyeti Pınarbaşı'nda... Aşkın Genç: "Günün Sonunda Kazanan Türk Demokrasisi Olacaktır"

HABER: KADİR DEVİR KAMERA: ONUR BİNGÖL

(KAYSERİ) - CHP heyeti, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yerel seçimi yenileme kararı aldığı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde incelemelerde bulunuyor. Heyette yer alan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile eski AKP Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara arasında sözlü atışma yaşandı. İlçedeki seçim atmosferini değerlendiren CHP Balıkesir Milletvekili Aşkın Genç, "Günün sonunda kazanan Türk demokrasisi olacaktır" dedi.

Seçimlerin yenilenmesi kararı alınan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde oy verme işlemleri sürürken; CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet de okullarda kurulan sandıkları gezerek incelemelerde bulunuyor.

Oy kullanma işlemleri sırasında bazı sandık bölgelerinde CHP’li sandık müşahitlerinin okul dışına çıkarılmak istenmesi üzerine gerginlikler yaşandı.

CHP heyetinde yer alan Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile eski AKP Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara arasında Melikgazi İlkokulu önünde sözlü tartışma çıktı. CHP’li Sarı, kendisine “Sen burada ne geziyorsun” diyen Kara’ya “Ben milletvekiliyim seçimin güvenliğini sağlamakla sorumluyum” diye karşılık verdi. Seçimleri takip edebileceklerini belirten Kara, “Sen AK Parti ilçe başkanı mısın, biraz önce AK Parti ilçe başkanıyım dedin, seçim kurulu görevlisiyim dedin doğru mu” diye sordu.

Heyette yer alan CHP Balıkesir Milletvekili Aşkın Genç, ANKA Haber Ajansı’na ilçedeki atmosferi değerlendirdi. Genç, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada seçimin yenilenmesi söz konusu, keşke olmasaydı ama böyle bir durum söz konusu. Seçimlerimiz Pınarbaşı’nda yenileniyor. Çok büyük güvenlik önlemleri var. Bir gergin atmosfer var ama ben Pınarbaşı halkının ve Kayserili seçmenlerimizin sağ duyusuna güveniyorum.

Pınarbaşı halkı sandıkta çok soğukkanlı bir şekilde iradelerini sandığa yansıtıyorlar ve sandıktan da o iradeyi çıkartacaklar. Bizler de CHP olarak Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu başkanlığında bir milletvekili heyetimiz var burada. Sandıkları geziyoruz, sabah köyleri gezdim. Gayet sakin katılım güzel, insanlar sağduyulu bir şekilde gidiyorlar oylarını kullanıyorlar. Biz herhangi bir olay çıkacağını öngörmüyoruz. Sağduyulu bir şekilde bu seçim sonuçlanacaktır. Bu günün sonunda kazanan Türk demokrasisi olacaktır, Pınarbaşı olacaktır."

Anka Haber Ajansı