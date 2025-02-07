Chp Heyeti, Şanlıurfa’da Esnafın Ahilik Duasına Katıldı

(ŞANLIURFA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, ilçe başkanları ve parti yönetimi, esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. Heyet, dua sonrası çarşı esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Şanlıurfa Göncüler Esnaf Derneği Başkanı Halil Göncü, CHP heyetine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Osmanlı’dan günümüze kadar gelen ahilik geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dürüst esnaflık anlayışını gelecek nesillere aktarmak en büyük dileğimiz" dedi.

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu vurgulayarak, "Şanlıurfa’nın kadim çarşılarında esnaflık geleneği halen devam ediyor ancak alışveriş merkezlerinin yaygınlaşmasıyla küçük esnaf zor günler yaşıyor. Esnafların dayanışma ruhunu ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. İnşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz" diye konuştu.

CHP İl Başkanı Ferhat Karadağ ise Balıklıgöl platosunda yer alan çarşıların tarihi önemine dikkat çekerek, "Osmanlı'dan bu yana Ahilik geleneği tarihi çarşılarda devam etmiştir. Şu anda gelmiş olduğumuz bu çarşı Şanlıurfa'nın Osmanlı döneminden bugüne kadar kalan kadim çarşılarından bir tanesi. Hala küçük esnafımız burada el emeği ile esnaflık yapmaya devam ediyor. Bu tarihi çarşıda tabi ki amaç sadece para kazanmak değil ayn zamanda birlikte ve toplumsal dayanışma ruhu, dürüst esnaflık ve birbirlerine destek olmak ve bunun gelecek nesillere aktarılmasıdır. Esnafımızın sanatını ve geleneğini gelecek nesillere aktarması için bizler de üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP heyeti, ziyaretin sonunda esnafa hayırlı işler dileyerek destek mesajı verdi.

Anka Haber Ajansı