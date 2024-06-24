Chp Heyetinden Mardin'de Acılı Ailelere Taziye Ziyareti

Chp Heyetinden Mardin'de Acılı Ailelere Taziye Ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'dan sonra Mardin'de de taziye ziyaretlerinde bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan oluşan CHP heyeti, Diyarbakır'dan sonra Mardin'de de taziye ziyaretlerinde bulundu.

Sabah saatlerinde Diyarbakır'da yangında can ve mal kaybının olduğu köylerde yurttaşlarla bir araya gelen CHP heyeti öğleden sonra Mardin'e geçti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan Yücabağ köyünde acılı ailelere baş sağlığı diledi.

DEM Parti Mardin Milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Beritan Güneş Altın'ın karşıladığı CHP heyeti Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Yücebağ Mahallesi'nde kurulan çadırlarda yurttaşlara taziye ziyaretinde bulundu.

Taziye çadırında acılı ailelere seslenen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: "Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, sabır diliyorum" dedi.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise "Milletvekillerimizle baş sağlığı dilemeye geldik. Allah sabır versin. Allah sabrınızı arttırsın, inşallah bir daha yaşanmaz. Genel Başkanımız Özgür Özel "in de sizlere selamları var" ifadelerini kullandı.

Yücebağ Mahallesi sakinleri ise CHP'li Başarır'a Kürtçe olarak Mazıdağ ilçesinin yangın öncesinde ve sonrasındaki eksikliklerini aktardı.

Anka Haber Ajansı

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