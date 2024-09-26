Chp Heyetinden Tarsus’a Ziyaret… Gökan Zeybek: “Kentlerimize Değer Katmaya Devam Edeceğiz”

CHP heyeti, partinin ülke genelinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kentlerin sorunlarına hızlı çözümler üretilmesi amacıyla başlattığı program kapsamında Tarsus’u ziyaret etti. İlçeyle ilgili projelerin ele alındığı toplantıda konuşan CHP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Güvenli ve adil bir yönetim anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

(MERSİN) -CHP heyeti, partinin ülke genelinde yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kentlerin sorunlarına hızlı çözümler üretilmesi amacıyla başlattığı program kapsamında Tarsus’u ziyaret etti. İlçeyle ilgili projelerin ele alındığı toplantıda konuşan CHP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Güvenli ve adil bir yönetim anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Saymanı Özgür Karabat, Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Adıyaman Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın’dan oluşan CHP heyeti, Tarsus’u ziyaret etti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, ilçenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını hızlandıracak projeler hakkında geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Kentin geleceği adına atılacak adımlar üzerinde durulurken, bölgedeki sorunların çözümü ve Tarsus’un kalkınmasına yönelik yeni yatırımlar tartışıldı. Özellikle altyapı projeleri, sosyal hizmetler ve yerel ekonomik gelişimi destekleyen çalışmalar ön plana çıktı.

“CHP’li belediyeler her zaman halkının yanında”

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP’li belediyelerin vatandaşın huzur ve refahını sağlama konusunda önemli adımlar attığını belirterek “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak, güvenli ve adil bir yönetim anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya ve kentlerimize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Boltaç ise ziyaretleri dolayısıyla heyete teşekkür ederek, Tarsus’un geleceği için yapılacak projelerden bahsetti. Boltaç, CHP Genel Merkezi’nin desteğiyle, ilçenin daha gelişmiş bir altyapıya sahip olacağını belirterek “Tarsus’un sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarına yönelik olarak kapsamlı bir kalkınma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde kentimiz, hem yaşam kalitesi hem de hizmetler açısından örnek bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı