Chp Heyetine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Önemli Görevler

Chp Heyetine Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Önemli Görevler

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2025 yılının ilk oturumunda 18 kişilik Türkiye heyetinden 3 CHP milletvekilleri Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Yunus Emre yeni görevlerine seçildi. CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2025 yılının ilk oturumunda 18 kişilik Türkiye heyetinden 3 CHP milletvekilleri Namık Tan, Gökçe Gökçen ve Yunus Emre yeni görevlerine seçildi. CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin 2025 yılının ilk oturumu 27 Ocak tarihinde Strazburg’da gerçekleştirildi. Oturumda, 18 kişilik Türkiye heyetinden üç CHP milletvekili yeni görevlerine seçildi. CHP İstanbul Milletvekili ve emekli büyükelçi Namık Tan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Alman milletvekili Frank Schwabe'nin yönetiminde AKPM'deki 612 sandalyeden 153'ünü elinde bulunduran Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller Grubu, hâlen mecliste bulunan beş siyasi parti grubu arasında en yüksek temsil oranına sahip grup olma özelliğini devam ettiriyor. CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıçlarını Belirleme Komitesine seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Yunus Emre de AKPM Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Anka Haber Ajansı

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