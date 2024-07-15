Chp Heyetinin Eti Krom Temasları Sonuç Verdi… İşveren, İşçi Temsilcileriyle Görüşecek

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom’da çalışan madencilerin taleplerinin karşılanmaması sonrasında başlattığı grev 16 gündür devam ediyor. CHP heyetinin dün maden işçilerine yapmış olduğu destek ziyareti ve işveren temsilcisiyle yaptığı görüşmenin ardından işveren, grevin bitmesi için işçi temsilcileriyle masaya oturacak. İşçiler yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin neticesine göre greve devam etme ya da grevi sonlandırma kararı alacak.

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ) - Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom’da çalışan madencilerin taleplerinin karşılanmaması üzerine başlattıları grevin 16’ıncı gününde, CHP heyetinin yaptığı görüşmeler sonucunda işveren grevin sona erdirilmesi için işçi temsilcileriyle masaya oturma kararı aldı. İşçiler, yarın İstanbul’da yapılacak görüşmenin sonucuna göre greve devam edip etmeyeceklerine karar verecek.

Alacakaya ilçesinde Eti Krom’da çalışan 350’yi aşkın maden işçisinin başlattığı grev devam ederken; CHP heyeti pazar günü işçilere destek ziyaretinde bulunmuş ve işveren temsilcilerileriyle görüşme yapmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz’ın başkanlığındaki heyetin heyetle görüşen şirket yönetiminin işçi temsilcileriyle görüşme kararı aldığı öğrenildi. Maden işçilerinin temsilcisi beş kişilik bir heyet, yarın İstanbul’da işveren Yüksel Yıldırım ile görüşecek. Grevin başladığı günden bugüne kadar işçilere destek veren YRP’li Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, “İşçi arkadaşlar işverenle görüşecek gerekli sonuçlara varılacak. İşçi temsilcilerinden her birimden bir temsilci olmak üzere beş kişi işverenle İstanbul’da görüşecek, görüşme bugün yapılacak. İşçilerin emeklerinin karşılığını verirler, vermek zorundalar da” dedi.

"Sonuna kadar işçi arkadaşlarımızın yanındayız"

CHP heyetinin işveren temsilcileriyle yaptığı toplantıya katılan Altınışık, işçilerin taleplerinin kabul edilene kadar yanlarında olacaklarını söyledi. İşçilerin grev sürecini de değerlendiren Altınışık “CHP heyetinin işveren temsilcisiyle gerçekleştirdiği toplantıya ben de katıldım. Şirketin yüzde 50 ortağı olan Yüksel Yıldırım işçi temsilcileriyle görüşme teklifinde bulundu. Sayın Yıldırım daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamada işçilere yüzde 15 zam vereceğini, dört tane ikramiye vereceğini duyurmuştu. İşçi arkadaşlar işverenle görüşecek gerekli sonuçlara varılacak onun dışında bir abartı söz konusu değil. İşçi temsilcilerinden her birimden bir temsilci olmak üzere beş kişi işverenle İstanbul’da görüşecek. İşçilerin emeklerinin karşılığını verirler, vermek zorundalar da. Onun dışında bir görüşme yapılmadı. Maden işçilerinin başlattıkları grevin ilk gününden beri işçi arkadaşlarımızın yanındayım" dedi.

Anka Haber Ajansı